https://ria.ru/20221008/zelenskiy-1822438723.html

"Заберите у него спички". Немцев возмутили слова Зеленского о Южных Курилах

"Заберите у него спички". Немцев возмутили слова Зеленского о Южных Курилах - РИА Новости, 08.10.2022

"Заберите у него спички". Немцев возмутили слова Зеленского о Южных Курилах

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что он подписал указ о признании южных... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T11:50

2022-10-08T11:50

2022-10-08T16:27

в мире

владимир зеленский

япония

россия

ссср

спор вокруг статуса курильских островов

украина

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что он подписал указ о признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии"."Новый Наполеон с Украины", — отметил jens h."Постепенно начинает казаться, что Зеленский теряет связь с действительностью и что лучше держаться от него подальше", — прокомментировал devil's advocate."Он должен выбрать себе преемника и провести приятный вечер со своими миллионами. Он не лидер Запада, и ему нечего требовать", — написал Oliver Z."Папа Джо, забери у своего ученика спички", — сыронизировал Kim V."Этот актер, внезапно ставший мультимиллионером в бедной и крайне коррумпированной стране, продолжает подливать масла в огонь", — пожаловался Joachim R."Зеленский представляет самую большую опасность для человечества", — отметил Dirk D."Просто невероятно, как Зеленский почти не заинтересован в мирном разрешении ситуации", — подытожила Brigitta B.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20221008/zelenskiy-1822407000.html

https://ria.ru/20221008/zelenskiy-1822400378.html

https://ria.ru/20221008/limarenko-1822406817.html

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в мире, владимир зеленский, япония, россия, ссср, спор вокруг статуса курильских островов, украина