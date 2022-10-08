https://ria.ru/20221008/zelenskiy-1822438723.html
"Заберите у него спички". Немцев возмутили слова Зеленского о Южных Курилах
"Заберите у него спички". Немцев возмутили слова Зеленского о Южных Курилах - РИА Новости, 08.10.2022
"Заберите у него спички". Немцев возмутили слова Зеленского о Южных Курилах
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что он подписал указ о признании южных... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:50
2022-10-08T11:50
2022-10-08T16:27
в мире
владимир зеленский
япония
россия
ссср
спор вокруг статуса курильских островов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816785811_120:0:810:388_1920x0_80_0_0_3a53b7350b3f2c5d0a10e24e32879270.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что он подписал указ о признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии"."Новый Наполеон с Украины", — отметил jens h."Постепенно начинает казаться, что Зеленский теряет связь с действительностью и что лучше держаться от него подальше", — прокомментировал devil's advocate."Он должен выбрать себе преемника и провести приятный вечер со своими миллионами. Он не лидер Запада, и ему нечего требовать", — написал Oliver Z."Папа Джо, забери у своего ученика спички", — сыронизировал Kim V."Этот актер, внезапно ставший мультимиллионером в бедной и крайне коррумпированной стране, продолжает подливать масла в огонь", — пожаловался Joachim R."Зеленский представляет самую большую опасность для человечества", — отметил Dirk D."Просто невероятно, как Зеленский почти не заинтересован в мирном разрешении ситуации", — подытожила Brigitta B.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20221008/zelenskiy-1822407000.html
https://ria.ru/20221008/zelenskiy-1822400378.html
https://ria.ru/20221008/limarenko-1822406817.html
япония
россия
ссср
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816785811_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_2610ebdca40bae90a800ae4623ebd5f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, япония, россия, ссср, спор вокруг статуса курильских островов, украина
В мире, Владимир Зеленский, Япония, Россия, СССР, Спор вокруг статуса Курильских островов, Украина
11:50 08.10.2022 (обновлено: 16:27 08.10.2022)
"Заберите у него спички". Немцев возмутили слова Зеленского о Южных Курилах
Читатели Die Welt раскритиковали заявление Зеленского о Южных Курилах
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Читатели немецкого издания Die Welt
раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что он подписал указ о признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии".
"Новый Наполеон с Украины", — отметил jens h.
"Постепенно начинает казаться, что Зеленский теряет связь с действительностью и что лучше держаться от него подальше", — прокомментировал devil's advocate.
"Он должен выбрать себе преемника и провести приятный вечер со своими миллионами. Он не лидер Запада, и ему нечего требовать", — написал Oliver Z.
"Папа Джо, забери у своего ученика спички", — сыронизировал Kim V.
"Этот актер, внезапно ставший мультимиллионером в бедной и крайне коррумпированной стране, продолжает подливать масла в огонь", — пожаловался Joachim R.
"Зеленский представляет самую большую опасность для человечества", — отметил Dirk D.
"Просто невероятно, как Зеленский почти не заинтересован в мирном разрешении ситуации", — подытожила Brigitta B.
Япония
претендует на острова Кунашир
, Шикотан
, Итуруп
и Хабомаи
, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио
поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956-м СССР
и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва
соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.