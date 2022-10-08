https://ria.ru/20221008/zelenskiy-1822407000.html

Китайцы предупредили Зеленского о серьезных последствиях

Китайцы предупредили Зеленского о серьезных последствиях - РИА Новости, 08.10.2022

Китайцы предупредили Зеленского о серьезных последствиях

Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали Владимира Зеленского после его заявления о необходимости нанесения ударов по России. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T06:50

2022-10-08T06:50

2022-10-08T06:50

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали Владимира Зеленского после его заявления о необходимости нанесения ударов по России.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов" со стороны Москвы. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против соседней страны, а якобы подразумевал превентивные санкции.Заявление Зеленского вызвало активный отклик читателей портала в комментариях."Уважаемый актер Зеленский, вы плохо себя ведете… Пытаетесь стать режиссером! Последствия могут быть очень серьезными", - заявил пользователь Feelingsky."Он навсегда останется в памяти как последний правитель Украины, навсегда останется висеть на позорном столбе отечественной истории. Зеленский знает, что его грехи глубоки, и он делает все возможное, чтобы извернуться и сесть поудобнее. Но если добровольно становишься пешкой, будь готов к тому, что тебя рано или поздно выбросят!" – подчеркнул guan."Вы даже не кандидат на присоединение к НАТО, так чего взялись играть в ядерную войну? Еще не проснулись от сладкого сна?" – возмутился другой юзер."Зеленский сейчас пытается затянуть НАТО в мутные воды, но он даже не задумывался, что если альянс в конечном итоге примется воевать с Россией на Украине, то последняя будет полностью уничтожена. Актер слишком эгоистичен и не колеблясь пожертвует всей страной ради своих интересов", - указал еще один пользователь."Маршал Зеленский принял командование НАТО, потрясающе", - сыронизировал третий комментатор."Этот человек слишком увлекся игрой, эффект уже необратим", - констатировал один из читателей.Как заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов, Москва учтет слова Зеленского при принятии мер по обеспечению ядерного сдерживания и безопасности страны.В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221008/ssha-1822403699.html

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