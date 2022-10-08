https://ria.ru/20221008/zelenskiy-1822400378.html

Зеленский признал южные Курилы "оккупированной Россией территорией"

Зеленский признал южные Курилы "оккупированной Россией территорией" - РИА Новости, 08.10.2022

Зеленский признал южные Курилы "оккупированной Россией территорией"

Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии". РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T01:44

2022-10-08T01:44

2022-10-08T03:34

в мире

владимир зеленский

япония

россия

верховная рада украины

спор вокруг статуса курильских островов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_5ab23fd5e07e35d7a6d4376bca6b65af.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии".В указе, опубликованном на сайте Зеленского, говорится, что решение принято исходя из "общепринятых норм и принципов международного права, включая принцип территориальной целостности".Ранее аналогичное постановление приняла Верховная рада.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20220906/yaponiya-1814708821.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, япония, россия, верховная рада украины, спор вокруг статуса курильских островов