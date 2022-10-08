01:44 08.10.2022 (обновлено: 03:34 08.10.2022)
Зеленский признал южные Курилы "оккупированной Россией территорией"
Зеленский своим указом признал южные Курилы "оккупированной" Россией территорией Японии
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии".
"Сегодня принято важное решение, справедливое, юридически безупречное, историческое - Украина подтвердила свое уважение суверенитету, территориальной целостности Японии, включая ее северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
В указе, опубликованном на сайте Зеленского, говорится, что решение принято исходя из "общепринятых норм и принципов международного права, включая принцип территориальной целостности".
Ранее аналогичное постановление приняла Верховная рада.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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