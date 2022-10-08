Рейтинг@Mail.ru
В Италии назвали Зеленского вышедшим из-под контроля монстром Франкенштейна - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/zelenshteyn-1822497936.html
В Италии назвали Зеленского вышедшим из-под контроля монстром Франкенштейна
В Италии назвали Зеленского вышедшим из-под контроля монстром Франкенштейна - РИА Новости, 08.10.2022
В Италии назвали Зеленского вышедшим из-под контроля монстром Франкенштейна
Страны Запада бесконтрольным финансированием и накачкой Киева оружием сделали из Зеленского не послушную марионетку, а вышедшего из-под всякого контроля монстра РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T17:38
2022-10-08T18:01
в мире
дарья дугина
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
киев
сша
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Страны Запада бесконтрольным финансированием и накачкой Киева оружием сделали из Зеленского не послушную марионетку, а вышедшего из-под всякого контроля монстра Франкенштейна, заявил главный редактор итальянской Il Fatto Quotidiano Марко Травальо.По словам автора статьи, западные политики слишком долго слепо выполняли его требования, хотя они никак не совпадали с интересами граждан Европы и США, а также старательно не замечали опасных проявлений сущности киевского режима."Он выступил в греческом парламенте с нацистом из "Азова", и все промолчали. Он объявил вне закона одиннадцать оппозиционных партий, арестовав их лидера, и все промолчали. Он одобрил жестокие репрессии против русскоязычных "коллаборационистов", и все промолчали. Он приказал нам отказаться от российского газа, который он продолжал покупать даже за рубли, &lt;...&gt; и все промолчали. Он своим указом запретил любые переговоры с Путиным, и все молчали", — перечислил Травальо.Особенно главный редактор газеты выделил вопиющее убийство журналистки Дарьи Дугиной, назвав это террористической акцией Киева. По его мнению, переход на такие методы демонстрирует, как осмелел Зеленский под покровительством Запада.Ранее Зеленский выступил по видеосвязи для Института Лоуи в Австралии. Во время своей речи он призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.
https://ria.ru/20221008/zelenskiy-1822465159.html
https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822379653.html
киев
сша
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:0:2581:1936_1920x0_80_0_0_643501d62848e1f50a17368f7aedc6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дарья дугина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), киев, сша, италия
В мире, Дарья Дугина, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Киев, США, Италия
17:38 08.10.2022 (обновлено: 18:01 08.10.2022)
 
В Италии назвали Зеленского вышедшим из-под контроля монстром Франкенштейна

Il Fatto Quotidiano: Зеленский вышел из-под контроля США, как монстр Франкенштейна

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Страны Запада бесконтрольным финансированием и накачкой Киева оружием сделали из Зеленского не послушную марионетку, а вышедшего из-под всякого контроля монстра Франкенштейна, заявил главный редактор итальянской Il Fatto Quotidiano Марко Травальо.
По словам автора статьи, западные политики слишком долго слепо выполняли его требования, хотя они никак не совпадали с интересами граждан Европы и США, а также старательно не замечали опасных проявлений сущности киевского режима.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 14:29
В Германии ждут политика, который поставит Зеленского на место
"Он выступил в греческом парламенте с нацистом из "Азова", и все промолчали. Он объявил вне закона одиннадцать оппозиционных партий, арестовав их лидера, и все промолчали. Он одобрил жестокие репрессии против русскоязычных "коллаборационистов", и все промолчали. Он приказал нам отказаться от российского газа, который он продолжал покупать даже за рубли, <...> и все промолчали. Он своим указом запретил любые переговоры с Путиным, и все молчали", — перечислил Травальо.
Особенно главный редактор газеты выделил вопиющее убийство журналистки Дарьи Дугиной, назвав это террористической акцией Киева. По его мнению, переход на такие методы демонстрирует, как осмелел Зеленский под покровительством Запада.

"Выясняется, что монстр Франкенштейна вышел из-под контроля своих американских и европейских создателей. Которые теперь, под напором — надеюсь — стольких набитых недовольными гражданами площадей, должен будет указать Зеленскому на единственно возможную цель: мирные переговоры, а не ядерный холокост", — резюмировал он.

Ранее Зеленский выступил по видеосвязи для Института Лоуи в Австралии. Во время своей речи он призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 21:39
МИД: Украина пытается выкрутиться после слов Зеленского об ударах по России
 
В миреДарья ДугинаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)КиевСШАИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала