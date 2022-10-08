17:38 08.10.2022 (обновлено: 18:01 08.10.2022)
В Италии назвали Зеленского вышедшим из-под контроля монстром Франкенштейна
Il Fatto Quotidiano: Зеленский вышел из-под контроля США, как монстр Франкенштейна
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Страны Запада бесконтрольным финансированием и накачкой Киева оружием сделали из Зеленского не послушную марионетку, а вышедшего из-под всякого контроля монстра Франкенштейна, заявил главный редактор итальянской Il Fatto Quotidiano Марко Травальо.
"Он выступил в греческом парламенте с нацистом из "Азова", и все промолчали. Он объявил вне закона одиннадцать оппозиционных партий, арестовав их лидера, и все промолчали. Он одобрил жестокие репрессии против русскоязычных "коллаборационистов", и все промолчали. Он приказал нам отказаться от российского газа, который он продолжал покупать даже за рубли, <...> и все промолчали. Он своим указом запретил любые переговоры с Путиным, и все молчали", — перечислил Травальо.
Особенно главный редактор газеты выделил вопиющее убийство журналистки Дарьи Дугиной, назвав это террористической акцией Киева. По его мнению, переход на такие методы демонстрирует, как осмелел Зеленский под покровительством Запада.
"Выясняется, что монстр Франкенштейна вышел из-под контроля своих американских и европейских создателей. Которые теперь, под напором — надеюсь — стольких набитых недовольными гражданами площадей, должен будет указать Зеленскому на единственно возможную цель: мирные переговоры, а не ядерный холокост", — резюмировал он.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.