https://ria.ru/20221008/zelenshteyn-1822497936.html

В Италии назвали Зеленского вышедшим из-под контроля монстром Франкенштейна

В Италии назвали Зеленского вышедшим из-под контроля монстром Франкенштейна - РИА Новости, 08.10.2022

В Италии назвали Зеленского вышедшим из-под контроля монстром Франкенштейна

Страны Запада бесконтрольным финансированием и накачкой Киева оружием сделали из Зеленского не послушную марионетку, а вышедшего из-под всякого контроля монстра РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T17:38

2022-10-08T17:38

2022-10-08T18:01

в мире

дарья дугина

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

киев

сша

италия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Страны Запада бесконтрольным финансированием и накачкой Киева оружием сделали из Зеленского не послушную марионетку, а вышедшего из-под всякого контроля монстра Франкенштейна, заявил главный редактор итальянской Il Fatto Quotidiano Марко Травальо.По словам автора статьи, западные политики слишком долго слепо выполняли его требования, хотя они никак не совпадали с интересами граждан Европы и США, а также старательно не замечали опасных проявлений сущности киевского режима."Он выступил в греческом парламенте с нацистом из "Азова", и все промолчали. Он объявил вне закона одиннадцать оппозиционных партий, арестовав их лидера, и все промолчали. Он одобрил жестокие репрессии против русскоязычных "коллаборационистов", и все промолчали. Он приказал нам отказаться от российского газа, который он продолжал покупать даже за рубли, <...> и все промолчали. Он своим указом запретил любые переговоры с Путиным, и все молчали", — перечислил Травальо.Особенно главный редактор газеты выделил вопиющее убийство журналистки Дарьи Дугиной, назвав это террористической акцией Киева. По его мнению, переход на такие методы демонстрирует, как осмелел Зеленский под покровительством Запада.Ранее Зеленский выступил по видеосвязи для Института Лоуи в Австралии. Во время своей речи он призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.

https://ria.ru/20221008/zelenskiy-1822465159.html

https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822379653.html

киев

сша

италия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, дарья дугина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), киев, сша, италия