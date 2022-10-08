https://ria.ru/20221008/zavod-1822383878.html

Вице-мэр Ефимов: завод техоборудования построят в ТАО при поддержке города

Вице-мэр Ефимов: завод техоборудования построят в ТАО при поддержке города - РИА Новости, 08.10.2022

Вице-мэр Ефимов: завод техоборудования построят в ТАО при поддержке города

Отечественный инвестор при поддержке правительства Москвы построит в Троицком административном округе завод по выпуску технологического оборудования, сообщил... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T09:15

2022-10-08T09:15

2022-10-08T09:16

экономика

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

россия

троицкий административный округ

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Отечественный инвестор при поддержке правительства Москвы построит в Троицком административном округе завод по выпуску технологического оборудования, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Инвестором выступит "Машиностроительный завод "Поток", производящий импортозамещающее многокомпонентное оборудование, в том числе дизельные насосные станции и мобильные трубопроводные системы. Участок, выделенный городом под строительство, располагается на смежной территории с уже действующим предприятием."Общая площадь нового производства составит около 12 тысяч квадратных метров. Реализация проекта позволит заводу расширить выпуск оборудования, востребованного в жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, строительной и горнодобывающей отраслях, в также при аварийно-восстановительных и спасательных работах", – отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."Машиностроительный завод "Поток" в 2022 году начал выпуск центробежных насосов, которые не имеют аналогов в России. Как ожидается, получение нового участка от города позволит компании расширить производство, увеличить в разы выпуск оборудования, а также разработать новые виды продукции.Правительство Москвы при реализации масштабных инвестиционных проектов дает инвесторам в аренду без торгов земельный участок под строительство инновационных и социально значимых производств. Это позволяет бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города и страны продукции. В марте этого года правительство Москвы приняло решение о предоставлении в аренду земли по льготной ставке один рубль в год. На данный момент заключено восемь таких договоров.

https://ria.ru/20221006/tovarooborot-1821977224.html

https://ria.ru/20220926/moskva-1819359671.html

москва

россия

троицкий административный округ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, россия, троицкий административный округ, новости компаний - экономика