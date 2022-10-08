09:15 08.10.2022 (обновлено: 09:16 08.10.2022)
Вице-мэр Ефимов: завод техоборудования построят в ТАО при поддержке города
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Отечественный инвестор при поддержке правительства Москвы построит в Троицком административном округе завод по выпуску технологического оборудования, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Участок общей площадью 1,5 гектара, который город предоставит инвестору без торгов, расположен в поселении Вороновском. Компания планирует вложить в реализацию проекта около 500 миллионов рублей. На новом предприятии смогут работать более 30 человек", – сказал вице-мэр.
Инвестором выступит "Машиностроительный завод "Поток", производящий импортозамещающее многокомпонентное оборудование, в том числе дизельные насосные станции и мобильные трубопроводные системы. Участок, выделенный городом под строительство, располагается на смежной территории с уже действующим предприятием.
"Общая площадь нового производства составит около 12 тысяч квадратных метров. Реализация проекта позволит заводу расширить выпуск оборудования, востребованного в жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, строительной и горнодобывающей отраслях, в также при аварийно-восстановительных и спасательных работах", – отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
"Машиностроительный завод "Поток" в 2022 году начал выпуск центробежных насосов, которые не имеют аналогов в России. Как ожидается, получение нового участка от города позволит компании расширить производство, увеличить в разы выпуск оборудования, а также разработать новые виды продукции.
Правительство Москвы при реализации масштабных инвестиционных проектов дает инвесторам в аренду без торгов земельный участок под строительство инновационных и социально значимых производств. Это позволяет бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города и страны продукции. В марте этого года правительство Москвы приняло решение о предоставлении в аренду земли по льготной ставке один рубль в год. На данный момент заключено восемь таких договоров.
26 сентября, 07:11Владимир Ефимов: Москва помогла локализовать производство 13 компаниям