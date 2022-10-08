https://ria.ru/20221008/zapravki-1822445940.html

На заправках в Симферополе выстроились очереди

На заправках в Симферополе выстроились очереди - РИА Новости, 08.10.2022

На заправках в Симферополе выстроились очереди

Очереди из автомобилей выстроились на заправках в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:28

2022-10-08T12:28

2022-10-08T12:28

чп на крымском мосту

происшествия

симферополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Очереди из автомобилей выстроились на заправках в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.Цены на топливо на заправках в Симферополе не изменились, свидетельствует корреспондент агентства.Запас бензина и дизтоплива в Крыму достаточный, ситуация с поставки находится под контролем, подвоз с материка будет осуществлен, сообщил ранее министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что бензина в городе хватит на 40 суток, дефицита не будет. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж, бензин в канистры отпускаться не будет, сообщил он.

https://ria.ru/20221008/most-1822415086.html

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чп на крымском мосту, происшествия, симферополь, республика крым