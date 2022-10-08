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На заправках в Симферополе выстроились очереди - РИА Новости, 08.10.2022
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На заправках в Симферополе выстроились очереди
На заправках в Симферополе выстроились очереди - РИА Новости, 08.10.2022
На заправках в Симферополе выстроились очереди
Очереди из автомобилей выстроились на заправках в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:28
2022-10-08T12:28
чп на крымском мосту
происшествия
симферополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Очереди из автомобилей выстроились на заправках в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.Цены на топливо на заправках в Симферополе не изменились, свидетельствует корреспондент агентства.Запас бензина и дизтоплива в Крыму достаточный, ситуация с поставки находится под контролем, подвоз с материка будет осуществлен, сообщил ранее министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что бензина в городе хватит на 40 суток, дефицита не будет. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж, бензин в канистры отпускаться не будет, сообщил он.
https://ria.ru/20221008/most-1822415086.html
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чп на крымском мосту, происшествия, симферополь, республика крым
ЧП на Крымском мосту, Происшествия, Симферополь, Республика Крым
12:28 08.10.2022
 
На заправках в Симферополе выстроились очереди

На заправках в Симферополе выстроились очереди из автомобилей

© РИА Новости Крым / Перейти в медиабанкОчередь на автомобильной заправке в Симферополе
Очередь на автомобильной заправке в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Очередь на автомобильной заправке в Симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Очереди из автомобилей выстроились на заправках в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
Цены на топливо на заправках в Симферополе не изменились, свидетельствует корреспондент агентства.
Запас бензина и дизтоплива в Крыму достаточный, ситуация с поставки находится под контролем, подвоз с материка будет осуществлен, сообщил ранее министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что бензина в городе хватит на 40 суток, дефицита не будет. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж, бензин в канистры отпускаться не будет, сообщил он.
Кадры горящих цистерн на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 08:55
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
 
ЧП на Крымском мостуПроисшествияСимферопольРеспублика Крым
 
 
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