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Рогов прокомментировал возможность запуска Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/zaes-1822482159.html
Рогов прокомментировал возможность запуска Запорожской АЭС
Рогов прокомментировал возможность запуска Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.10.2022
Рогов прокомментировал возможность запуска Запорожской АЭС
Запорожскую АЭС можно снова запустить в работу, для этого есть все возможности, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:59
2022-10-08T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская аэс
запорожская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Запорожскую АЭС можно снова запустить в работу, для этого есть все возможности, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что украинские войска в результате обстрела повредили последнюю линию электропередач, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Станция перешла в автоматическом режиме на работу дизель-генераторов."Сейчас атомная станция переведена опять в аварийный режим. Последняя линия электропередач, которая связывала с правым берегом, с территориями, подконтрольными режиму Зеленского, перебита. Питание атомной станции сейчас возможно только за счет дизель-генераторов, а это экстраординарный вариант…У нас все возможно, чтобы атомную станцию восстановить и запустить ее в работу", - сказал Рогов в эфире "Соловьев live".
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в мире, владимир рогов, запорожская аэс, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Запорожская область, Украина
15:59 08.10.2022
 
Рогов прокомментировал возможность запуска Запорожской АЭС

Рогов сообщил, что Запорожскую АЭС можно снова запустить в работу

© РИА Новости / Константин МихальчевскийТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Запорожскую АЭС можно снова запустить в работу, для этого есть все возможности, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что украинские войска в результате обстрела повредили последнюю линию электропередач, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Станция перешла в автоматическом режиме на работу дизель-генераторов.
"Сейчас атомная станция переведена опять в аварийный режим. Последняя линия электропередач, которая связывала с правым берегом, с территориями, подконтрольными режиму Зеленского, перебита. Питание атомной станции сейчас возможно только за счет дизель-генераторов, а это экстраординарный вариант…У нас все возможно, чтобы атомную станцию восстановить и запустить ее в работу", - сказал Рогов в эфире "Соловьев live".
Здание на территории ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 04:22
Сотрудники ЗАЭС поддержали переход станции под управление "Росатома"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская АЭСЗапорожская областьУкраина
 
 
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