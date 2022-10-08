https://ria.ru/20221008/zaes-1822482159.html

Рогов прокомментировал возможность запуска Запорожской АЭС

Рогов прокомментировал возможность запуска Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.10.2022

Рогов прокомментировал возможность запуска Запорожской АЭС

Запорожскую АЭС можно снова запустить в работу, для этого есть все возможности, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:59

2022-10-08T15:59

2022-10-08T15:59

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Запорожскую АЭС можно снова запустить в работу, для этого есть все возможности, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что украинские войска в результате обстрела повредили последнюю линию электропередач, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Станция перешла в автоматическом режиме на работу дизель-генераторов."Сейчас атомная станция переведена опять в аварийный режим. Последняя линия электропередач, которая связывала с правым берегом, с территориями, подконтрольными режиму Зеленского, перебита. Питание атомной станции сейчас возможно только за счет дизель-генераторов, а это экстраординарный вариант…У нас все возможно, чтобы атомную станцию восстановить и запустить ее в работу", - сказал Рогов в эфире "Соловьев live".

https://ria.ru/20221007/zaes-1822121701.html

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