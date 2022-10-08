https://ria.ru/20221008/zaes-1822482159.html
Рогов прокомментировал возможность запуска Запорожской АЭС
Рогов прокомментировал возможность запуска Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.10.2022
Рогов прокомментировал возможность запуска Запорожской АЭС
Запорожскую АЭС можно снова запустить в работу, для этого есть все возможности, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:59
2022-10-08T15:59
2022-10-08T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская аэс
запорожская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814959430_0:0:2771:1559_1920x0_80_0_0_e518b9d3fed6aff13759db6502b1c939.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Запорожскую АЭС можно снова запустить в работу, для этого есть все возможности, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что украинские войска в результате обстрела повредили последнюю линию электропередач, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Станция перешла в автоматическом режиме на работу дизель-генераторов."Сейчас атомная станция переведена опять в аварийный режим. Последняя линия электропередач, которая связывала с правым берегом, с территориями, подконтрольными режиму Зеленского, перебита. Питание атомной станции сейчас возможно только за счет дизель-генераторов, а это экстраординарный вариант…У нас все возможно, чтобы атомную станцию восстановить и запустить ее в работу", - сказал Рогов в эфире "Соловьев live".
https://ria.ru/20221007/zaes-1822121701.html
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814959430_39:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_665d0434c0646837d3e1021181628c93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, запорожская аэс, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Запорожская область, Украина
Рогов прокомментировал возможность запуска Запорожской АЭС
Рогов сообщил, что Запорожскую АЭС можно снова запустить в работу