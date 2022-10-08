https://ria.ru/20221008/zaes-1822475541.html

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, заявили в Минобороны

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, заявили в Минобороны - РИА Новости, 08.10.2022

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, заявили в Минобороны

Резервные дизель-генераторы задействованы для обеспечения работы Запорожской АЭС после того как ЛЭП, обеспечивающая электроэнергией собственные нужды атомной... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:29

2022-10-08T15:29

2022-10-08T15:44

специальная военная операция на украине

россия

запорожская аэс

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Резервные дизель-генераторы задействованы для обеспечения работы Запорожской АЭС после того как ЛЭП, обеспечивающая электроэнергией собственные нужды атомной станции, вышла из строя после обстрела украинскими реактивными снарядами, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В настоящее время завершаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения атомной электростанции и города Энергодар", - отмечает МО РФ.Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, подчеркивает Минобороны.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, запорожская аэс, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире