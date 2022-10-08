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Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, заявили в Минобороны - РИА Новости, 08.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, заявили в Минобороны
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, заявили в Минобороны - РИА Новости, 08.10.2022
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, заявили в Минобороны
Резервные дизель-генераторы задействованы для обеспечения работы Запорожской АЭС после того как ЛЭП, обеспечивающая электроэнергией собственные нужды атомной... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:29
2022-10-08T15:44
специальная военная операция на украине
россия
запорожская аэс
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Резервные дизель-генераторы задействованы для обеспечения работы Запорожской АЭС после того как ЛЭП, обеспечивающая электроэнергией собственные нужды атомной станции, вышла из строя после обстрела украинскими реактивными снарядами, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В настоящее время завершаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения атомной электростанции и города Энергодар", - отмечает МО РФ.Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, подчеркивает Минобороны.
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россия, запорожская аэс, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская АЭС, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
15:29 08.10.2022 (обновлено: 15:44 08.10.2022)
 
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, заявили в Минобороны

Минобороны: радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, работают резервные дизель-генераторы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Резервные дизель-генераторы задействованы для обеспечения работы Запорожской АЭС после того как ЛЭП, обеспечивающая электроэнергией собственные нужды атомной станции, вышла из строя после обстрела украинскими реактивными снарядами, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Для обеспечения работы атомной электростанции задействованы резервные дизель-генераторы", - говорится в сводке военного ведомства.
"В настоящее время завершаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения атомной электростанции и города Энергодар", - отмечает МО РФ.
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, подчеркивает Минобороны.
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