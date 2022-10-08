https://ria.ru/20221008/zaes-1822474149.html
Украинский снаряд вывел из строя ЛЭП, обеспечивающую нужды ЗАЭС
Украинский снаряд вывел из строя ЛЭП, обеспечивающую нужды ЗАЭС - РИА Новости, 08.10.2022
Украинский снаряд вывел из строя ЛЭП, обеспечивающую нужды ЗАЭС
Украинский снаряд вывел из строя линию электропередачи, обеспечивающую нужды ЗАЭС, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:22
2022-10-08T15:22
2022-10-08T15:49
россия
запорожская аэс
происшествия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинский снаряд вывел из строя линию электропередачи, обеспечивающую нужды ЗАЭС, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В результате попадания украинских реактивных снарядов в район промышленной зоны, выведена из строя линия электропередачи, обеспечивающая собственные нужды станции и электроснабжение города Энергодар", - отмечается в сводке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, запорожская аэс, происшествия
Россия, Запорожская АЭС, Происшествия
15:22 08.10.2022 (обновлено: 15:49 08.10.2022)
Украинский снаряд вывел из строя ЛЭП, обеспечивающую нужды ЗАЭС
Минобороны: украинский снаряд вывел из строя ЛЭП, обеспечивающую нужды ЗАЭС