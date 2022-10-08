https://ria.ru/20221008/zaes-1822474149.html

Украинский снаряд вывел из строя ЛЭП, обеспечивающую нужды ЗАЭС

Украинский снаряд вывел из строя ЛЭП, обеспечивающую нужды ЗАЭС - РИА Новости, 08.10.2022

Украинский снаряд вывел из строя ЛЭП, обеспечивающую нужды ЗАЭС

Украинский снаряд вывел из строя линию электропередачи, обеспечивающую нужды ЗАЭС, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:22

2022-10-08T15:22

2022-10-08T15:49

россия

запорожская аэс

происшествия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинский снаряд вывел из строя линию электропередачи, обеспечивающую нужды ЗАЭС, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В результате попадания украинских реактивных снарядов в район промышленной зоны, выведена из строя линия электропередачи, обеспечивающая собственные нужды станции и электроснабжение города Энергодар", - отмечается в сводке.

https://ria.ru/20221007/magate-1822377399.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожская аэс, происшествия