Российский статус ЗАЭС не обсуждается, заявил Рогов
Власти Запорожской области заявили, что российский статус АЭС не обсуждается
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЭнергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Запорожская область является субъектом Российской Федерации, поэтому атомная электростанция будет находиться в ведении "Росэнергоатома", ее статус не обсуждается, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой российской компании АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". В свою очередь в госдепартаменте США и МАГАТЭ заявили, что считают АЭС украинским объектом.
"Запорожская область является субъектом Российской Федерации, поэтому атомная электростанция – это уже собственностью России, кто бы что там ни заявлял. Они могут с таким же успехом утверждать, что земля плоская", - сказал Рогов агентству.
По его словам, атомная электростанция будет находиться в ведении "Росэнергоатома".
"Статус российской атомной станции в Запорожской области не обсуждается", - подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. На сегодня все блоки атомной станции остановлены, генерация электроэнергии прекращена.