https://ria.ru/20221008/zaes-1822469602.html

Российский статус ЗАЭС не обсуждается, заявил Рогов

Российский статус ЗАЭС не обсуждается, заявил Рогов - РИА Новости, 08.10.2022

Российский статус ЗАЭС не обсуждается, заявил Рогов

Запорожская область является субъектом Российской Федерации, поэтому атомная электростанция будет находиться в ведении "Росэнергоатома", ее статус не... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:57

2022-10-08T14:57

2022-10-08T14:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Запорожская область является субъектом Российской Федерации, поэтому атомная электростанция будет находиться в ведении "Росэнергоатома", ее статус не обсуждается, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой российской компании АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". В свою очередь в госдепартаменте США и МАГАТЭ заявили, что считают АЭС украинским объектом."Запорожская область является субъектом Российской Федерации, поэтому атомная электростанция – это уже собственностью России, кто бы что там ни заявлял. Они могут с таким же успехом утверждать, что земля плоская", - сказал Рогов агентству.По его словам, атомная электростанция будет находиться в ведении "Росэнергоатома"."Статус российской атомной станции в Запорожской области не обсуждается", - подчеркнул Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. На сегодня все блоки атомной станции остановлены, генерация электроэнергии прекращена.

https://ria.ru/20221007/zaes-1822193365.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221007/zaes-1822145064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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