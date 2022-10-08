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Российский статус ЗАЭС не обсуждается, заявил Рогов - РИА Новости, 08.10.2022
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Российский статус ЗАЭС не обсуждается, заявил Рогов
Российский статус ЗАЭС не обсуждается, заявил Рогов - РИА Новости, 08.10.2022
Российский статус ЗАЭС не обсуждается, заявил Рогов
Запорожская область является субъектом Российской Федерации, поэтому атомная электростанция будет находиться в ведении "Росэнергоатома", ее статус не... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:57
2022-10-08T14:57
в мире
владимир рогов
владимир путин
запорожская область
россия
энергодар
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Запорожская область является субъектом Российской Федерации, поэтому атомная электростанция будет находиться в ведении "Росэнергоатома", ее статус не обсуждается, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой российской компании АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". В свою очередь в госдепартаменте США и МАГАТЭ заявили, что считают АЭС украинским объектом."Запорожская область является субъектом Российской Федерации, поэтому атомная электростанция – это уже собственностью России, кто бы что там ни заявлял. Они могут с таким же успехом утверждать, что земля плоская", - сказал Рогов агентству.По его словам, атомная электростанция будет находиться в ведении "Росэнергоатома"."Статус российской атомной станции в Запорожской области не обсуждается", - подчеркнул Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. На сегодня все блоки атомной станции остановлены, генерация электроэнергии прекращена.
https://ria.ru/20221007/zaes-1822193365.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221007/zaes-1822145064.html
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в мире, владимир рогов, владимир путин, запорожская область, россия, энергодар, магатэ, росэнергоатом, запорожская аэс
В мире, Владимир Рогов, Владимир Путин, Запорожская область, Россия, Энергодар, МАГАТЭ, Росэнергоатом, Запорожская АЭС
14:57 08.10.2022
 
Российский статус ЗАЭС не обсуждается, заявил Рогов

Власти Запорожской области заявили, что российский статус АЭС не обсуждается

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЭнергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Запорожская область является субъектом Российской Федерации, поэтому атомная электростанция будет находиться в ведении "Росэнергоатома", ее статус не обсуждается, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой российской компании АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". В свою очередь в госдепартаменте США и МАГАТЭ заявили, что считают АЭС украинским объектом.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 12:40Специальная военная операция на Украине
Украина пыталась сделать ЗАЭС "грязной" ядерной бомбой, заявил МИД
"Запорожская область является субъектом Российской Федерации, поэтому атомная электростанция – это уже собственностью России, кто бы что там ни заявлял. Они могут с таким же успехом утверждать, что земля плоская", - сказал Рогов агентству.
По его словам, атомная электростанция будет находиться в ведении "Росэнергоатома".
"Статус российской атомной станции в Запорожской области не обсуждается", - подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. На сегодня все блоки атомной станции остановлены, генерация электроэнергии прекращена.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 09:55В России
Власти: энергодарцы поддержали переход ЗАЭС под управление "Росатома"
 
В миреВладимир РоговВладимир ПутинЗапорожская областьРоссияЭнергодарМАГАТЭРосэнергоатомЗапорожская АЭС
 
 
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