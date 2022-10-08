https://ria.ru/20221008/zaes-1822411416.html
Запорожская АЭС перешла на работу дизель-генераторов
Запорожская АЭС перешла на работу дизель-генераторов - РИА Новости, 08.10.2022
Запорожская АЭС перешла на работу дизель-генераторов
Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны Украины в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:08
2022-10-08T08:08
2022-10-08T08:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны Украины в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Запорожская АЭС автоматически перешла на работу дизель-генераторов", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, Украина сознательно перебила последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, украина, запорожская область, энергодар, запорожская аэс
В мире, Владимир Рогов, Украина, Запорожская область, Энергодар, Запорожская АЭС
Запорожская АЭС перешла на работу дизель-генераторов
ЗАЭС из-за обстрелов со стороны Украины перешла на работу дизель-генераторов