https://ria.ru/20221008/zaes-1822411416.html

Запорожская АЭС перешла на работу дизель-генераторов

Запорожская АЭС перешла на работу дизель-генераторов - РИА Новости, 08.10.2022

Запорожская АЭС перешла на работу дизель-генераторов

Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны Украины в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T08:08

2022-10-08T08:08

2022-10-08T08:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны Украины в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Запорожская АЭС автоматически перешла на работу дизель-генераторов", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, Украина сознательно перебила последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС.

https://ria.ru/20221008/zaes-1822410858.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир рогов, украина, запорожская область, энергодар, запорожская аэс