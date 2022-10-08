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Запорожская АЭС перешла на работу дизель-генераторов - РИА Новости, 08.10.2022
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Запорожская АЭС перешла на работу дизель-генераторов
Запорожская АЭС перешла на работу дизель-генераторов - РИА Новости, 08.10.2022
Запорожская АЭС перешла на работу дизель-генераторов
Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны Украины в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:08
2022-10-08T08:08
в мире
владимир рогов
украина
запорожская область
энергодар
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны Украины в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Запорожская АЭС автоматически перешла на работу дизель-генераторов", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, Украина сознательно перебила последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС.
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в мире, владимир рогов, украина, запорожская область, энергодар, запорожская аэс
В мире, Владимир Рогов, Украина, Запорожская область, Энергодар, Запорожская АЭС
08:08 08.10.2022
 
Запорожская АЭС перешла на работу дизель-генераторов

ЗАЭС из-за обстрелов со стороны Украины перешла на работу дизель-генераторов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны Украины в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Запорожская АЭС автоматически перешла на работу дизель-генераторов", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, Украина сознательно перебила последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
08:04
Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины
 
В миреВладимир РоговУкраинаЗапорожская областьЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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