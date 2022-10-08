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Россиян предупредили, кому в ближайшее время отключат WhatsApp - РИА Новости, 08.10.2022
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Россиян предупредили, кому в ближайшее время отключат WhatsApp
Россиян предупредили, кому в ближайшее время отключат WhatsApp - РИА Новости, 08.10.2022
Россиян предупредили, кому в ближайшее время отключат WhatsApp
До конца октября приложение WhatsApp прекратит работать на некоторых устройствах с устаревшей операционной системой, рассказал агентству "Прайм" основатель и... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T03:18
2022-10-08T03:18
технологии
whatsapp inc.
apple ios
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. До конца октября приложение WhatsApp прекратит работать на некоторых устройствах с устаревшей операционной системой, рассказал агентству "Прайм" основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.Так, мессенджер перестанет работать на моделях с iOS 10 и 11, для них придется обновиться минимум до iOS 12. А вот обладатели iPhone 5 и iPhone 5C и вовсе не смогут пользоваться приложением, так как для этих моделей нет актуальных апдейтов.Такую политику мессенджера Ткаченко объясняет тем, что устаревшая операционная система может не поддерживать более современные способы передачи данных, которые могут быть необходимы для работы мессенджера. Также специалист не исключил постепенное отключение приложения и на других устройствах ввиду устаревания их операционных систем.
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технологии, whatsapp inc., apple ios, apple iphone
Технологии, WhatsApp Inc., Apple iOS, Apple iPhone
03:18 08.10.2022
 
Россиян предупредили, кому в ближайшее время отключат WhatsApp

Эксперт Ткаченко: до конца октября на некоторых смартфонах прекратит работать WhatsApp

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкWhatsApp
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. До конца октября приложение WhatsApp прекратит работать на некоторых устройствах с устаревшей операционной системой, рассказал агентству "Прайм" основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.
Так, мессенджер перестанет работать на моделях с iOS 10 и 11, для них придется обновиться минимум до iOS 12. А вот обладатели iPhone 5 и iPhone 5C и вовсе не смогут пользоваться приложением, так как для этих моделей нет актуальных апдейтов.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Эксперт рассказал, как мошенники обходят защиту WhatsApp
Такую политику мессенджера Ткаченко объясняет тем, что устаревшая операционная система может не поддерживать более современные способы передачи данных, которые могут быть необходимы для работы мессенджера. Также специалист не исключил постепенное отключение приложения и на других устройствах ввиду устаревания их операционных систем.
 
ТехнологииWhatsApp Inc.Apple iOSApple iPhone
 
 
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