https://ria.ru/20221008/whatsapp-1822397603.html

Россиян предупредили, кому в ближайшее время отключат WhatsApp

Россиян предупредили, кому в ближайшее время отключат WhatsApp - РИА Новости, 08.10.2022

Россиян предупредили, кому в ближайшее время отключат WhatsApp

До конца октября приложение WhatsApp прекратит работать на некоторых устройствах с устаревшей операционной системой, рассказал агентству "Прайм" основатель и... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T03:18

2022-10-08T03:18

2022-10-08T03:18

технологии

whatsapp inc.

apple ios

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. До конца октября приложение WhatsApp прекратит работать на некоторых устройствах с устаревшей операционной системой, рассказал агентству "Прайм" основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.Так, мессенджер перестанет работать на моделях с iOS 10 и 11, для них придется обновиться минимум до iOS 12. А вот обладатели iPhone 5 и iPhone 5C и вовсе не смогут пользоваться приложением, так как для этих моделей нет актуальных апдейтов.Такую политику мессенджера Ткаченко объясняет тем, что устаревшая операционная система может не поддерживать более современные способы передачи данных, которые могут быть необходимы для работы мессенджера. Также специалист не исключил постепенное отключение приложения и на других устройствах ввиду устаревания их операционных систем.

https://ria.ru/20221006/whatsapp-1822022907.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, whatsapp inc., apple ios, apple iphone