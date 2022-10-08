https://ria.ru/20221008/whatsapp-1822397603.html
Россиян предупредили, кому в ближайшее время отключат WhatsApp
Россиян предупредили, кому в ближайшее время отключат WhatsApp - РИА Новости, 08.10.2022
Россиян предупредили, кому в ближайшее время отключат WhatsApp
До конца октября приложение WhatsApp прекратит работать на некоторых устройствах с устаревшей операционной системой, рассказал агентству "Прайм" основатель и... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T03:18
2022-10-08T03:18
2022-10-08T03:18
технологии
whatsapp inc.
apple ios
apple iphone
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. До конца октября приложение WhatsApp прекратит работать на некоторых устройствах с устаревшей операционной системой, рассказал агентству "Прайм" основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.Так, мессенджер перестанет работать на моделях с iOS 10 и 11, для них придется обновиться минимум до iOS 12. А вот обладатели iPhone 5 и iPhone 5C и вовсе не смогут пользоваться приложением, так как для этих моделей нет актуальных апдейтов.Такую политику мессенджера Ткаченко объясняет тем, что устаревшая операционная система может не поддерживать более современные способы передачи данных, которые могут быть необходимы для работы мессенджера. Также специалист не исключил постепенное отключение приложения и на других устройствах ввиду устаревания их операционных систем.
https://ria.ru/20221006/whatsapp-1822022907.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, whatsapp inc., apple ios, apple iphone
Технологии, WhatsApp Inc., Apple iOS, Apple iPhone
Россиян предупредили, кому в ближайшее время отключат WhatsApp
Эксперт Ткаченко: до конца октября на некоторых смартфонах прекратит работать WhatsApp