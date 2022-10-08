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СК установил данные собственника взорвавшегося на Крымском мосту грузовика - РИА Новости, 08.10.2022
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СК установил данные собственника взорвавшегося на Крымском мосту грузовика
СК установил данные собственника взорвавшегося на Крымском мосту грузовика - РИА Новости, 08.10.2022
СК установил данные собственника взорвавшегося на Крымском мосту грузовика
Следователи установили, что взорвавшимся на Крымском мосту грузовиком владеет житель Краснодарского края, сейчас изучается маршрут передвижения автомобиля, по... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T13:54
2022-10-08T15:07
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
краснодарский край
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Следователи установили, что взорвавшимся на Крымском мосту грузовиком владеет житель Краснодарского края, сейчас изучается маршрут передвижения автомобиля, по месту жительства мужчины идут следственные действия, сообщила пресс-служба СК РФ."Следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация", - сказали в ведомстве.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, краснодарский край, национальный антитеррористический комитет рф
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту, Краснодарский край, Национальный антитеррористический комитет РФ
13:54 08.10.2022 (обновлено: 15:07 08.10.2022)
 
СК установил данные собственника взорвавшегося на Крымском мосту грузовика

СК установил, что взорвавшимся на Крымском мосту грузовиком владеет житель Кубани

© РИА Новости / Елена Иванова / Перейти в медиабанкПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Елена Иванова
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Пожар на Крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Следователи установили, что взорвавшимся на Крымском мосту грузовиком владеет житель Краснодарского края, сейчас изучается маршрут передвижения автомобиля, по месту жительства мужчины идут следственные действия, сообщила пресс-служба СК РФ.
"Следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация", - сказали в ведомстве.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
Сотрудники Следственного комитета на месте подрыва грузовика на Крымском мосту. Кадр из видео
Вчера, 13:53
При взрыве на Крымском мосту погибли три человека
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мостуКраснодарский крайНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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