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Экс-генерал ФСБ: подорвать грузовик на Крымском мосту могли дистанционно - РИА Новости, 08.10.2022
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Экс-генерал ФСБ: подорвать грузовик на Крымском мосту могли дистанционно
Экс-генерал ФСБ: подорвать грузовик на Крымском мосту могли дистанционно - РИА Новости, 08.10.2022
Экс-генерал ФСБ: подорвать грузовик на Крымском мосту могли дистанционно
Подрыв грузовика на Крымском мосту могли совершить с помощью радиоканала, но вряд ли по таймеру, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:52
2022-10-08T12:52
происшествия
александр михайлов (генерал-майор)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Подрыв грузовика на Крымском мосту могли совершить с помощью радиоканала, но вряд ли по таймеру, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело, однако статья, по которой завели дело, пока неизвестно.Михайлов предположил, что подрыв был совершен не по таймеру: по мнению эксперта, это исключает синхронность. "Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала. Но, безусловно, в этом сейчас будут разбираться наши правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.Он также добавил, что обнаружить взрывное устройство в грузовике на пропускном пункте довольно сложно, потому что любой досмотр, по словам эксперта, проводится визуально.
https://ria.ru/20221008/most-1822448042.html
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происшествия, александр михайлов (генерал-майор), чп на крымском мосту
Происшествия, Александр Михайлов (генерал-майор), ЧП на Крымском мосту
12:52 08.10.2022
 
Экс-генерал ФСБ: подорвать грузовик на Крымском мосту могли дистанционно

Экс-генерал ФСБ Михайлов: подорвать грузовик на Крымском мосту могли через радиоканал

© РИА Новости / Елена Иванова / Перейти в медиабанкПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Елена Иванова
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Пожар на Крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Подрыв грузовика на Крымском мосту могли совершить с помощью радиоканала, но вряд ли по таймеру, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело, однако статья, по которой завели дело, пока неизвестно.
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Михайлов предположил, что подрыв был совершен не по таймеру: по мнению эксперта, это исключает синхронность. "Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала. Но, безусловно, в этом сейчас будут разбираться наши правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Он также добавил, что обнаружить взрывное устройство в грузовике на пропускном пункте довольно сложно, потому что любой досмотр, по словам эксперта, проводится визуально.
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