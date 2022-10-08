https://ria.ru/20221008/vzryv-1822450058.html

Экс-генерал ФСБ: подорвать грузовик на Крымском мосту могли дистанционно

Экс-генерал ФСБ: подорвать грузовик на Крымском мосту могли дистанционно - РИА Новости, 08.10.2022

Экс-генерал ФСБ: подорвать грузовик на Крымском мосту могли дистанционно

Подрыв грузовика на Крымском мосту могли совершить с помощью радиоканала, но вряд ли по таймеру, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:52

2022-10-08T12:52

2022-10-08T12:52

происшествия

александр михайлов (генерал-майор)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Подрыв грузовика на Крымском мосту могли совершить с помощью радиоканала, но вряд ли по таймеру, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело, однако статья, по которой завели дело, пока неизвестно.Михайлов предположил, что подрыв был совершен не по таймеру: по мнению эксперта, это исключает синхронность. "Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала. Но, безусловно, в этом сейчас будут разбираться наши правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.Он также добавил, что обнаружить взрывное устройство в грузовике на пропускном пункте довольно сложно, потому что любой досмотр, по словам эксперта, проводится визуально.

https://ria.ru/20221008/most-1822448042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александр михайлов (генерал-майор), чп на крымском мосту