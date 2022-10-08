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Польские депутаты отреагировали на взрыв Крымского моста
Польские депутаты отреагировали на взрыв Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
Польские депутаты отреагировали на взрыв Крымского моста
Депутат сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь назвал "бальзамом на сердце" новости о подрыве Крымского моста. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:49
2022-10-08T12:49
2022-10-08T13:09
в мире
украина
чп на крымском мосту
национальный антитеррористический комитет рф
польша
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ВАРШАВА, 8 окт – РИА Новости. Депутат сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь назвал "бальзамом на сердце" новости о подрыве Крымского моста."Бальзам на наши сердца", - заявил Бедронь в эфире радиостанции Zet.В свою очередь депутат от правящей партии Польши "Право и справедливость" Мирослава Стаховяк-Ружецкая в эфире той же радиостанции заявила, что взрыв на мосту "имеет символическое значение, но также и практическое". "Мост имеет военное значение, и во время той войны служит для переброски оружия", - сказала она.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, чп на крымском мосту, национальный антитеррористический комитет рф, польша
В мире, Украина, ЧП на Крымском мосту, Национальный антитеррористический комитет РФ, Польша
12:49 08.10.2022 (обновлено: 13:09 08.10.2022)
Польские депутаты отреагировали на взрыв Крымского моста
Польские депутаты обрадовались взрыву Крымского моста