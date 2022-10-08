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Польские депутаты отреагировали на взрыв Крымского моста

Польские депутаты отреагировали на взрыв Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022

Польские депутаты отреагировали на взрыв Крымского моста

Депутат сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь назвал "бальзамом на сердце" новости о подрыве Крымского моста. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:49

2022-10-08T12:49

2022-10-08T13:09

в мире

украина

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национальный антитеррористический комитет рф

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ВАРШАВА, 8 окт – РИА Новости. Депутат сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь назвал "бальзамом на сердце" новости о подрыве Крымского моста."Бальзам на наши сердца", - заявил Бедронь в эфире радиостанции Zet.В свою очередь депутат от правящей партии Польши "Право и справедливость" Мирослава Стаховяк-Ружецкая в эфире той же радиостанции заявила, что взрыв на мосту "имеет символическое значение, но также и практическое". "Мост имеет военное значение, и во время той войны служит для переброски оружия", - сказала она.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, чп на крымском мосту, национальный антитеррористический комитет рф, польша