Рейтинг@Mail.ru
Арка над судоходной частью Крымского моста не повреждена - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/vzryv-1822415190.html
Арка над судоходной частью Крымского моста не повреждена
Арка над судоходной частью Крымского моста не повреждена - РИА Новости, 08.10.2022
Арка над судоходной частью Крымского моста не повреждена
Арка над судоходной частью Крымского моста не повреждена, сообщает Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:57
2022-10-08T14:27
национальный антитеррористический комитет рф
происшествия
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822417345_0:665:1600:1565_1920x0_80_0_0_c0b189ee653b7eaa8fdb92a97b9d2f2d.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Арка над судоходной частью Крымского моста не повреждена, сообщает Национальный антитеррористический комитет."Арка над судоходной частью моста не повреждена", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте происшествия устанавливаются обстоятельства взрыва.
https://ria.ru/20221008/most-1822414443.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822417345_0:590:1600:1790_1920x0_80_0_0_af34f2ba8edb507776ab768a1ec9143a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
национальный антитеррористический комитет рф, происшествия, чп на крымском мосту
Национальный антитеррористический комитет РФ, Происшествия, ЧП на Крымском мосту
08:57 08.10.2022 (обновлено: 14:27 08.10.2022)
 
Арка над судоходной частью Крымского моста не повреждена

НАК: взрыв не повредил арку над судоходной частью Крымского моста

© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
© фото очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Арка над судоходной частью Крымского моста не повреждена, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
"Арка над судоходной частью моста не повреждена", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия устанавливаются обстоятельства взрыва.
Пожар на Крымском мосту
Вчера, 08:41
При пожаре на Крымском мосту, по предварительным данным, никто не пострадал
 
Национальный антитеррористический комитет РФПроисшествияЧП на Крымском мосту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала