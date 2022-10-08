https://ria.ru/20221008/vzryv-1822415190.html

Арка над судоходной частью Крымского моста не повреждена

Арка над судоходной частью Крымского моста не повреждена - РИА Новости, 08.10.2022

Арка над судоходной частью Крымского моста не повреждена

Арка над судоходной частью Крымского моста не повреждена, сообщает Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T08:57

2022-10-08T08:57

2022-10-08T14:27

национальный антитеррористический комитет рф

происшествия

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Арка над судоходной частью Крымского моста не повреждена, сообщает Национальный антитеррористический комитет."Арка над судоходной частью моста не повреждена", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте происшествия устанавливаются обстоятельства взрыва.

https://ria.ru/20221008/most-1822414443.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

национальный антитеррористический комитет рф, происшествия, чп на крымском мосту