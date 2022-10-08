https://ria.ru/20221008/vzryv-1822415190.html
Арка над судоходной частью Крымского моста не повреждена
Арка над судоходной частью Крымского моста не повреждена - РИА Новости, 08.10.2022
Арка над судоходной частью Крымского моста не повреждена
Арка над судоходной частью Крымского моста не повреждена, сообщает Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:57
2022-10-08T08:57
2022-10-08T14:27
национальный антитеррористический комитет рф
происшествия
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Арка над судоходной частью Крымского моста не повреждена, сообщает Национальный антитеррористический комитет."Арка над судоходной частью моста не повреждена", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте происшествия устанавливаются обстоятельства взрыва.
https://ria.ru/20221008/most-1822414443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальный антитеррористический комитет рф, происшествия, чп на крымском мосту
Национальный антитеррористический комитет РФ, Происшествия, ЧП на Крымском мосту
08:57 08.10.2022 (обновлено: 14:27 08.10.2022)
Арка над судоходной частью Крымского моста не повреждена
НАК: взрыв не повредил арку над судоходной частью Крымского моста