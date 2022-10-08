https://ria.ru/20221008/vyvoz-1822442733.html

Проблем с вывозом туристов из Крыма не возникнет, считают в РСТ

Проблем с вывозом туристов из Крыма не возникнет, считают в РСТ - РИА Новости, 08.10.2022

Проблем с вывозом туристов из Крыма не возникнет, считают в РСТ

Существенных проблем с вывозом туристов из Крыма не возникнет, паромная переправа справлялась с нагрузкой в пиковые даты в 2014-15 годы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:09

2022-10-08T12:09

2022-10-08T12:09

туризм

новости - туризм

российский союз туриндустрии (рст)

республика крым

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155853/23/1558532379_0:46:2831:1638_1920x0_80_0_0_04cff9aedc1ee828f0222e423f9e3934.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Существенных проблем с вывозом туристов из Крыма не возникнет, паромная переправа справлялась с нагрузкой в пиковые даты в 2014-15 годы, заявил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский."Сейчас нужно дождаться информацию по транспорту. Непонятно, насколько все это затянется по времени. Туристов достаточно много. Но напомню, что в 2014-2015 годах паромная переправа работала в летний пиковый сезон и перевозила огромное количество людей. Сейчас несравнимо меньше туристов, поэтому существенных проблем с перевозом не возникнет. Очень надеемся, что туристы в незначительной степени это почувствуют", - сказал Уманский.Ранее в субботу он сообщил, что количество туристов находящихся на отдыхе в Крыму оценивается в несколько десятков тысяч."Конечно, это скажется на продолжении бархатного сезона. Это резонансное событие, и, скорее всего, на ближайшие даты мы будем иметь незначительные количество аннуляций и дальше все будет зависеть от насколько быстро будут устранены последствия и от этого будет зависеть продолжение бархатного и наши прогнозы и планы по зимнему сезону", - добавил он.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), республика крым, чп на крымском мосту