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Проблем с вывозом туристов из Крыма не возникнет, считают в РСТ
Проблем с вывозом туристов из Крыма не возникнет, считают в РСТ - РИА Новости, 08.10.2022
Проблем с вывозом туристов из Крыма не возникнет, считают в РСТ
Существенных проблем с вывозом туристов из Крыма не возникнет, паромная переправа справлялась с нагрузкой в пиковые даты в 2014-15 годы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:09
2022-10-08T12:09
2022-10-08T12:09
туризм
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
республика крым
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Существенных проблем с вывозом туристов из Крыма не возникнет, паромная переправа справлялась с нагрузкой в пиковые даты в 2014-15 годы, заявил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский."Сейчас нужно дождаться информацию по транспорту. Непонятно, насколько все это затянется по времени. Туристов достаточно много. Но напомню, что в 2014-2015 годах паромная переправа работала в летний пиковый сезон и перевозила огромное количество людей. Сейчас несравнимо меньше туристов, поэтому существенных проблем с перевозом не возникнет. Очень надеемся, что туристы в незначительной степени это почувствуют", - сказал Уманский.Ранее в субботу он сообщил, что количество туристов находящихся на отдыхе в Крыму оценивается в несколько десятков тысяч."Конечно, это скажется на продолжении бархатного сезона. Это резонансное событие, и, скорее всего, на ближайшие даты мы будем иметь незначительные количество аннуляций и дальше все будет зависеть от насколько быстро будут устранены последствия и от этого будет зависеть продолжение бархатного и наши прогнозы и планы по зимнему сезону", - добавил он.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), республика крым, чп на крымском мосту
Туризм, Новости - Туризм, Российский союз туриндустрии (РСТ), Республика Крым, ЧП на Крымском мосту
Проблем с вывозом туристов из Крыма не возникнет, считают в РСТ
Глава РСТ Уманский: существенных проблем с вывозом туристов из Крыма не возникнет
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Существенных проблем с вывозом туристов из Крыма не возникнет, паромная переправа справлялась с нагрузкой в пиковые даты в 2014-15 годы, заявил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
"Сейчас нужно дождаться информацию по транспорту. Непонятно, насколько все это затянется по времени. Туристов достаточно много. Но напомню, что в 2014-2015 годах паромная переправа работала в летний пиковый сезон и перевозила огромное количество людей. Сейчас несравнимо меньше туристов, поэтому существенных проблем с перевозом не возникнет. Очень надеемся, что туристы в незначительной степени это почувствуют", - сказал Уманский.
Ранее в субботу он сообщил, что количество туристов находящихся на отдыхе в Крыму оценивается в несколько десятков тысяч.
"Конечно, это скажется на продолжении бархатного сезона. Это резонансное событие, и, скорее всего, на ближайшие даты мы будем иметь незначительные количество аннуляций и дальше все будет зависеть от насколько быстро будут устранены последствия и от этого будет зависеть продолжение бархатного и наши прогнозы и планы по зимнему сезону", - добавил он.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК
) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.