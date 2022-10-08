Рейтинг@Mail.ru
Выборы в Запорожской области пройдут в сентябре 2023 года - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/vybory-1822407685.html
Выборы в Запорожской области пройдут в сентябре 2023 года
Выборы в Запорожской области пройдут в сентябре 2023 года - РИА Новости, 08.10.2022
Выборы в Запорожской области пройдут в сентябре 2023 года
Выборы во все уровни власти Запорожской области намечены на 10 сентября 2023 года, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T07:09
2022-10-08T07:09
евгений балицкий
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821171319_0:97:2816:1681_1920x0_80_0_0_9dc0939e9455b9ccf725e1dbbc6a3cbe.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Выборы во все уровни власти Запорожской области намечены на 10 сентября 2023 года, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий.По его словам, органы власти в регионе "практически все сформированы в той или иной степени"."Где-то, может быть, недостаточно, но будет пополнение идти в первую очередь, конечно, из местных жителей, которые могут, хотят и проходят по тем критериям, которые сегодня предъявляются к человеку, находящемуся на этой должности. Но по большому счету, они уже сформированы в большей степени", - пояснил Балицкий.
https://ria.ru/20220927/balitskiy-1819939781.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821171319_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_447877ceb5cd8eca5b2b545504baa8ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений балицкий, запорожская область
Евгений Балицкий, Запорожская область
07:09 08.10.2022
 
Выборы в Запорожской области пройдут в сентябре 2023 года

Губернатор Балицкий: выборы в Запорожской области намечены на 10 сентября 2023 года

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава администрации Запорожской области Евгений Балицкий
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Выборы во все уровни власти Запорожской области намечены на 10 сентября 2023 года, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий.
"Во второе воскресенье сентября следующего года планируется проведение выборов. И будут проведены выборы во все уровни власти. Соответственно, дальше это уже будет абсолютно гражданская модель", - сказал он.
По его словам, органы власти в регионе "практически все сформированы в той или иной степени".
"Где-то, может быть, недостаточно, но будет пополнение идти в первую очередь, конечно, из местных жителей, которые могут, хотят и проходят по тем критериям, которые сегодня предъявляются к человеку, находящемуся на этой должности. Но по большому счету, они уже сформированы в большей степени", - пояснил Балицкий.
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий демонстрирует свой заполненный бюллетень - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 23:20
Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины, заявил Балицкий
 
Евгений БалицкийЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала