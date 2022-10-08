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Выборы в Запорожской области пройдут в сентябре 2023 года
Выборы в Запорожской области пройдут в сентябре 2023 года - РИА Новости, 08.10.2022
Выборы в Запорожской области пройдут в сентябре 2023 года
Выборы во все уровни власти Запорожской области намечены на 10 сентября 2023 года, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T07:09
2022-10-08T07:09
2022-10-08T07:09
евгений балицкий
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Выборы во все уровни власти Запорожской области намечены на 10 сентября 2023 года, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий.По его словам, органы власти в регионе "практически все сформированы в той или иной степени"."Где-то, может быть, недостаточно, но будет пополнение идти в первую очередь, конечно, из местных жителей, которые могут, хотят и проходят по тем критериям, которые сегодня предъявляются к человеку, находящемуся на этой должности. Но по большому счету, они уже сформированы в большей степени", - пояснил Балицкий.
https://ria.ru/20220927/balitskiy-1819939781.html
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евгений балицкий, запорожская область
Евгений Балицкий, Запорожская область
Выборы в Запорожской области пройдут в сентябре 2023 года
Губернатор Балицкий: выборы в Запорожской области намечены на 10 сентября 2023 года
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Выборы во все уровни власти Запорожской области намечены на 10 сентября 2023 года, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий.
"Во второе воскресенье сентября следующего года планируется проведение выборов. И будут проведены выборы во все уровни власти. Соответственно, дальше это уже будет абсолютно гражданская модель", - сказал он.
По его словам, органы власти в регионе "практически все сформированы в той или иной степени".
"Где-то, может быть, недостаточно, но будет пополнение идти в первую очередь, конечно, из местных жителей, которые могут, хотят и проходят по тем критериям, которые сегодня предъявляются к человеку, находящемуся на этой должности. Но по большому счету, они уже сформированы в большей степени", - пояснил Балицкий.