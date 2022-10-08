https://ria.ru/20221008/vybory-1822405751.html

СМИ: республиканцы могут получить большинство мест в конгрессе США

СМИ: республиканцы могут получить большинство мест в конгрессе США - РИА Новости, 08.10.2022

СМИ: республиканцы могут получить большинство мест в конгрессе США

Промежуточные выборы в США в ноябре могут привести к переходу конгресса под контроль республиканцев, передает Real Clear Politics (RCP), ссылаясь на итоги... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T05:39

2022-10-08T05:39

2022-10-08T06:26

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151309/15/1513091528_0:232:4444:2732_1920x0_80_0_0_6beaa0448d3a13ea02f755acd0a646a5.jpg

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Промежуточные выборы в США в ноябре могут привести к переходу конгресса под контроль республиканцев, передает Real Clear Politics (RCP), ссылаясь на итоги соцопросов.В основу оценок портала легли региональные опросы американских телеканалов и социологических служб.Согласно этим данным, за месяц до выборов, на которых кандидаты поборются за 435 мандатов в палате представителей и 34 места в сенате, республиканцы явно лидируют, претендуя на 220 кресел в палате, тогда как демократы пока получают только 180 кресел, а в борьбе за еще 35 мандатов нет явного лидера.В сенате республиканцы могут претендовать на 47 мест против 46 у демократов, судьбу еще 7 мандатов опросы пока четко не определяют, но небольшой отрыв в борьбе за 4 места все-таки есть у кандидатов от республиканской партии.Сейчас палату представителей контролируют демократы с 219 мандатами, 211 кресел занимают республиканцы. Места в сенате формально распределены поровну между партиями, но поскольку там председательствует вице-президент, право решающего голоса при равном распределении на голосованиях тоже есть у демократов.Переход конгресса республиканцам значительно осложнил бы нынешней администрации продвижение своей повестки и утверждение номинаций на главные посты.

https://ria.ru/20220921/ssha-1818566660.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220811/twitter-1808953920.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша