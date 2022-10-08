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СМИ: республиканцы могут получить большинство мест в конгрессе США
СМИ: республиканцы могут получить большинство мест в конгрессе США - РИА Новости, 08.10.2022
СМИ: республиканцы могут получить большинство мест в конгрессе США
Промежуточные выборы в США в ноябре могут привести к переходу конгресса под контроль республиканцев, передает Real Clear Politics (RCP), ссылаясь на итоги... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T05:39
2022-10-08T05:39
2022-10-08T06:26
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Промежуточные выборы в США в ноябре могут привести к переходу конгресса под контроль республиканцев, передает Real Clear Politics (RCP), ссылаясь на итоги соцопросов.В основу оценок портала легли региональные опросы американских телеканалов и социологических служб.Согласно этим данным, за месяц до выборов, на которых кандидаты поборются за 435 мандатов в палате представителей и 34 места в сенате, республиканцы явно лидируют, претендуя на 220 кресел в палате, тогда как демократы пока получают только 180 кресел, а в борьбе за еще 35 мандатов нет явного лидера.В сенате республиканцы могут претендовать на 47 мест против 46 у демократов, судьбу еще 7 мандатов опросы пока четко не определяют, но небольшой отрыв в борьбе за 4 места все-таки есть у кандидатов от республиканской партии.Сейчас палату представителей контролируют демократы с 219 мандатами, 211 кресел занимают республиканцы. Места в сенате формально распределены поровну между партиями, но поскольку там председательствует вице-президент, право решающего голоса при равном распределении на голосованиях тоже есть у демократов.Переход конгресса республиканцам значительно осложнил бы нынешней администрации продвижение своей повестки и утверждение номинаций на главные посты.
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в мире, сша
05:39 08.10.2022 (обновлено: 06:26 08.10.2022)
СМИ: республиканцы могут получить большинство мест в конгрессе США
RCP: конгресс США по итогам промежуточных выборов могут взять под контроль республиканцы
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости.
Промежуточные выборы в США в ноябре могут привести к переходу конгресса под контроль республиканцев, передает
Real Clear Politics (RCP), ссылаясь на итоги соцопросов.
В основу оценок портала легли региональные опросы американских телеканалов и социологических служб.
Согласно этим данным, за месяц до выборов, на которых кандидаты поборются за 435 мандатов в палате представителей и 34 места в сенате, республиканцы явно лидируют, претендуя на 220 кресел в палате, тогда как демократы пока получают только 180 кресел, а в борьбе за еще 35 мандатов нет явного лидера.
В сенате республиканцы могут претендовать на 47 мест против 46 у демократов, судьбу еще 7 мандатов опросы пока четко не определяют, но небольшой отрыв в борьбе за 4 места все-таки есть у кандидатов от республиканской партии.
Сейчас палату представителей контролируют демократы с 219 мандатами, 211 кресел занимают республиканцы. Места в сенате формально распределены поровну между партиями, но поскольку там председательствует вице-президент, право решающего голоса при равном распределении на голосованиях тоже есть у демократов.
Переход конгресса республиканцам значительно осложнил бы нынешней администрации продвижение своей повестки и утверждение номинаций на главные посты.