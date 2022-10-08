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Проблем с возвратом средств за туры в Крым не возникнет, заявили в РСТ

Проблем с возвратом средств за туры в Крым не возникнет, заявили в РСТ - РИА Новости, 08.10.2022

Проблем с возвратом средств за туры в Крым не возникнет, заявили в РСТ

Все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки в Крым не будет, сообщил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии (РСТ) РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T11:53

2022-10-08T11:53

2022-10-08T11:53

туризм

новости - туризм

республика крым

чп на крымском мосту

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки в Крым не будет, сообщил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский."Все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки не будет. Гостиницы, в целом, тоже сообщили, что если турист по этой причине аннулируется, то они произведут полный возврат. Более того, сейчас министерство курортов и туризма Крыма проинформировало все гостиницы, что туристам, которым необходимо продление, его сделают за счет бюджета региона", - сказал Уманский.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, республика крым, чп на крымском мосту, российский союз туриндустрии (рст)