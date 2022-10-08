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Проблем с возвратом средств за туры в Крым не возникнет, заявили в РСТ - РИА Новости, 08.10.2022
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Туризм
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Проблем с возвратом средств за туры в Крым не возникнет, заявили в РСТ
Проблем с возвратом средств за туры в Крым не возникнет, заявили в РСТ - РИА Новости, 08.10.2022
Проблем с возвратом средств за туры в Крым не возникнет, заявили в РСТ
Все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки в Крым не будет, сообщил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии (РСТ) РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:53
2022-10-08T11:53
туризм
новости - туризм
республика крым
чп на крымском мосту
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки в Крым не будет, сообщил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский."Все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки не будет. Гостиницы, в целом, тоже сообщили, что если турист по этой причине аннулируется, то они произведут полный возврат. Более того, сейчас министерство курортов и туризма Крыма проинформировало все гостиницы, что туристам, которым необходимо продление, его сделают за счет бюджета региона", - сказал Уманский.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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новости - туризм, республика крым, чп на крымском мосту, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Новости - Туризм, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту, Российский союз туриндустрии (РСТ)
11:53 08.10.2022
 
Проблем с возвратом средств за туры в Крым не возникнет, заявили в РСТ

Глава РСТ Уманский: проблем с возвратом средств за путевки в Крым не возникнет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на пляже в крымском поселке Новофедоровка
Люди отдыхают на пляже в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Люди отдыхают на пляже в крымском поселке Новофедоровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки в Крым не будет, сообщил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки не будет. Гостиницы, в целом, тоже сообщили, что если турист по этой причине аннулируется, то они произведут полный возврат. Более того, сейчас министерство курортов и туризма Крыма проинформировало все гостиницы, что туристам, которым необходимо продление, его сделают за счет бюджета региона", - сказал Уманский.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
 
ТуризмНовости - ТуризмРеспублика КрымЧП на Крымском мостуРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
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