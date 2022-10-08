https://ria.ru/20221008/vokal-1821527337.html

Как поют Лолита, Бузова, Успенская и Дубцова: разбор педагога по вокалу

Как поют Лолита, Бузова, Успенская и Дубцова: разбор педагога по вокалу - РИА Новости, 08.10.2022

Как поют Лолита, Бузова, Успенская и Дубцова: разбор педагога по вокалу

Лолита, Ольга Бузова, Любовь Успенская и Ирина Дубцова – состоявшиеся артисты на российской сцене. Каждая имеет уникальный тембр, свою манеру и разный уровень... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T07:30

2022-10-08T07:30

2022-10-08T07:30

шоубиз

ольга бузова

любовь успенская

ирина дубцова

лолита милявская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822340285_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d446d9b71ca4498618c58c51f3e6ad60.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Лолита, Ольга Бузова, Любовь Успенская и Ирина Дубцова – состоявшиеся артисты на российской сцене. Каждая имеет уникальный тембр, свою манеру и разный уровень владения голосом. Педагог по вокалу, певица Юлия Жданкина разобрала пение исполнительниц специально для РИА Новости.Лолита: поет будто говоритЛолиту отличает особая манера пения – почти разговорная и, помимо этого, она не стесняется своих эмоций. Ее тембр абсолютно узнаваем, а искренность – главная особенность певицы, считает Жданкина."Одновременно плюс и минус профессиональных вокалистов – слишком правильное извлечение звука, они закрывают себя и внутренние переживания. У Лолиты все открыто и оголенyо. И, конечно, слышно, что она как бы говорит, больше, чем поет. Этим и цепляет: исполнительница рассказывает, переживает, играет в своих треках. Слышно, что она не такой "правильный" вокалист", – сказала Жданкина.Особо стоит обратить внимание на высокие ноты певицы, считает педагог."Резкий звук на верхних нотах – это ее фишка. У Лолиты нет легких нот вообще, все довольно грузные, в грудном регистре. Возможно, она иначе не умеет, но с другой стороны – есть и специальные вокальные приемы, которые делают звук довольно резким", – отметила Жданкина.Кроме того, педагог отметила, что исполнение Лолиты на записи и вживую практически не отличается, что еще раз подчеркивает ее мастерство.Ольга Бузова: она не бездарность!О вокале Ольги Бузовой много споров. Прежде всего, критики ведущей отмечают, что она не может петь. С ними не согласилась приглашенный эксперт РИА Новости."Если говорить об Ольге как профессиональном вокалисте – конечно, нет. Но она абсолютно точно музыкально одаренный человек, которые слышит и может попадать в ноты. Если бы у Бузовой был компетентный педагог, то прогресс был бы куда заметнее. С ее занятостью, безусловно, сложно найти время для занятий. Но те, кто называет ее бездарностью, – неправы!" – отметила педагог.Жданкина оценила живое выступление Бузовой в одном из эфиров "Авторадио"."В этом видео много предзаписанного бэк-вокала и эха, это помогает скрыть недостатки. Но таким техническим приемом пользуется не только она, поверьте. Один человек не может чисто физически выдавать определенную мощь, а современный мир, к сожалению, уже предполагает что-то более интересное, чем просто живой звук певца. Если абстрагироваться от того, что я педагог, с точки зрения обывателя – Ольга звучит здесь очень приятно и музыкально", – сказала Жданкина.Также, по мнению педагога, есть заметный прогресс в мастерстве Бузовой за пять лет песенной карьеры. Если в начале ее исполнение было скорее говорением, то сейчас это точно можно назвать пением, уверена Жданкина.Любовь Успенская: заниженное небоВ исполнении Любови Успенской Юлия Жданкина особо отметила специфическую мимику певицы."Сила голоса не хуже, чем у Лолиты, а где-то может быть и мощнее. Но стоит обратить внимание на мимику – она почти не открывает рот. Возможно, это особенности лица, в том числе возрастные изменения. Но хочется от нее больше звука и объема. Она так же, как и Лолита, больше обыгрывает свои композиции, чем поет их. Это правильно. Артист не должен на сцене любоваться собой, а должен донести историю", – сказала Жданкина.Также педагог рассказала, каким образом Успенская добивается своеобразной манеры пения."Специфическое произношение – это заниженное небо. Ее исполнение в нос – это опять же не до конца открытый звук: за счет узкого пространства в гортани наши связки сокращаются, и несмотря на то что мы поем высокую ноту они смыкаются плотнее, и чисто физиологически кажется, что мы поем ноту ниже. Тут стоит знать, что чем выше нота, то есть дальше от грудного регистра, который мы используем при говорении, тем сложнее ее брать", – отметила педагог.Жданкина подчеркнула, что в случае своей манеры пения Успенская превратила собственные недостатки в фишки, что делает ее голос узнаваемым. Это важно для любого артиста.Ирина Дубцова: филигранное исполнениеИсполнение песен Ирины Дубцовой Жданкина назвала филигранным."Я считаю, что она одна из самых крутых вокалисток, не только с точки зрения техники и тембра, но и как она доносит смысл своих песен. Дубцова очень умело пользуется разными техниками, при этом не искажает русский текст. Сейчас некоторые поют так, что ничего не понятно. Конечно, многие музыканты ищут западное звучание, но не нужно забывать, что песня на русском. У Дубцовой есть в пении согласные с предыханием, что свойственно западному шоубизу, но она их произносит четко. Все в меру", – сказала Жданкина.Кроме того, педагог отметила самые сильные стороны вокала Дубцовой."Дубцовой от природы дан потрясающий низкий, объемный тембр. При этом на верхних нотах она может "сузить" свой вокал и превратить звук в немного крикливый и пронзительный. Это вокальный прием, который дает масштабность", – сказала Жданкина.Подкаст "Роман о шоубизе": полный разбор техник Юлия Жданкина приняла участие в записи подкаста "Роман о шоубизе". Более подробный разбор техник Лолиты, Бузовой, Успенской и Дубцовой слушайте в новом выпуске по ссылке.

https://ria.ru/20221007/shoubiz-1821717909.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

ольга бузова, любовь успенская, ирина дубцова, лолита милявская