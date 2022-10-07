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Лолита, Бузова, Успенская и Дубцова: педагог разобрал их пение - РИА Новости, 07.10.2022
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Роман о шоубизе
Самые яркие, скандальные и неоднозначные новости шоу-бизнеса. Артисты любят приукрасить факты о себе любимых, кокетливо "забыть" что-то или поругаться с кем-то из коллег. Роман Харрасов напоминает, рассказывает и выясняет у самих звезд, как все обстоит на самом деле.
https://ria.ru/20221007/shoubiz-1821717909.html
Лолита, Бузова, Успенская и Дубцова: педагог разобрал их пение
Лолита, Бузова, Успенская и Дубцова: педагог разобрал их пение - РИА Новости, 07.10.2022
Лолита, Бузова, Успенская и Дубцова: педагог разобрал их пение
Манера пения любого исполнителя – это их собственное мастерство и технические приемы. Как добиваются своего уникального звучания Лолита, Ольга Бузова, Любовь Успенская и Ирина Дубцова? Разбираемся вместе с педагогом по вокалу.
2022-10-07T08:00
2022-10-07T08:00
роман о шоубизе
ольга бузова
любовь успенская
ирина дубцова
therr maitz
лолита милявская
шоу-бизнес
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Лолита, Бузова, Успенская и Дубцова: педагог разобрал их пение
Манера пения любого исполнителя – это их собственное мастерство и технические приемы. Как добиваются своего уникального звучания Лолита, Ольга Бузова, Любовь Успенская и Ирина Дубцова? Разбираемся вместе с педагогом по вокалу.
audio/mpeg
Лолита, Бузова, Успенская и Дубцова: педагог разобрал их пение
Манера пения любого исполнителя – это их собственное мастерство и технические приемы. Как добиваются своего уникального звучания Лолита, Ольга Бузова, Любовь Успенская и Ирина Дубцова? Разбираемся вместе с педагогом по вокалу.
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов пригласил вокального педагога, первую солистку группы Therr Maitz Юлию Жданкину. Вместе они разобрали, что в исполнении четырех певиц техника, а что – недостатки и неправильное владение звуком.1. Лолита: рассказывает больше, чем поет – 2.40. 2. Ольга Бузова: она точно поет – 11.02. 3. Любовь Успенская: особенности лица помогают петь – 19.23. 4. Ирина Дубцова: филигранное пение – 24.23. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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ольга бузова, любовь успенская, ирина дубцова, therr maitz, лолита милявская, шоу-бизнес, аудио
Роман о шоубизе, Ольга Бузова, Любовь Успенская, Ирина Дубцова, Therr Maitz, Лолита Милявская, Шоу-бизнес
08:00 07.10.2022
 

Лолита, Бузова, Успенская и Дубцова: педагог разобрал их пение

Роман о шоубизе
Лолита, Бузова, Успенская и Дубцова: педагог разобрал их пение
Вчера, 08:00
Читать ria.ru в
Манера пения любого исполнителя – это их собственное мастерство и технические приемы. Как добиваются своего уникального звучания Лолита, Ольга Бузова, Любовь Успенская и Ирина Дубцова? Разбираемся вместе с педагогом по вокалу.
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов пригласил вокального педагога, первую солистку группы Therr Maitz Юлию Жданкину. Вместе они разобрали, что в исполнении четырех певиц техника, а что – недостатки и неправильное владение звуком.
1. Лолита: рассказывает больше, чем поет – 2.40.
2. Ольга Бузова: она точно поет – 11.02.
3. Любовь Успенская: особенности лица помогают петь – 19.23.
4. Ирина Дубцова: филигранное пение – 24.23.
________
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Роман о шоубизеОльга БузоваЛюбовь УспенскаяИрина ДубцоваTherr MaitzЛолита МилявскаяШоу-бизнес
 
 
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