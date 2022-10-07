https://ria.ru/20221007/shoubiz-1821717909.html

Лолита, Бузова, Успенская и Дубцова: педагог разобрал их пение

Лолита, Бузова, Успенская и Дубцова: педагог разобрал их пение - РИА Новости, 07.10.2022

Лолита, Бузова, Успенская и Дубцова: педагог разобрал их пение

Манера пения любого исполнителя – это их собственное мастерство и технические приемы. Как добиваются своего уникального звучания Лолита, Ольга Бузова, Любовь Успенская и Ирина Дубцова? Разбираемся вместе с педагогом по вокалу.

2022-10-07T08:00

2022-10-07T08:00

2022-10-07T08:00

роман о шоубизе

ольга бузова

любовь успенская

ирина дубцова

therr maitz

лолита милявская

шоу-бизнес

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Лолита, Бузова, Успенская и Дубцова: педагог разобрал их пение Манера пения любого исполнителя – это их собственное мастерство и технические приемы. Как добиваются своего уникального звучания Лолита, Ольга Бузова, Любовь Успенская и Ирина Дубцова? Разбираемся вместе с педагогом по вокалу. audio/mpeg

Лолита, Бузова, Успенская и Дубцова: педагог разобрал их пение Манера пения любого исполнителя – это их собственное мастерство и технические приемы. Как добиваются своего уникального звучания Лолита, Ольга Бузова, Любовь Успенская и Ирина Дубцова? Разбираемся вместе с педагогом по вокалу. audio/mpeg

В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов пригласил вокального педагога, первую солистку группы Therr Maitz Юлию Жданкину. Вместе они разобрали, что в исполнении четырех певиц техника, а что – недостатки и неправильное владение звуком.1. Лолита: рассказывает больше, чем поет – 2.40. 2. Ольга Бузова: она точно поет – 11.02. 3. Любовь Успенская: особенности лица помогают петь – 19.23. 4. Ирина Дубцова: филигранное пение – 24.23. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ольга бузова, любовь успенская, ирина дубцова, therr maitz, лолита милявская, шоу-бизнес, аудио