https://ria.ru/20221008/vilnyus-1822453706.html

В Вильнюсе второй раз за неделю осквернили памятник советским воинам

В Вильнюсе второй раз за неделю осквернили памятник советским воинам - РИА Новости, 08.10.2022

В Вильнюсе второй раз за неделю осквернили памятник советским воинам

Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, который власти города хотят снести, был осквернен второй раз за неделю, говорится в сводке... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T13:17

2022-10-08T13:17

2022-10-08T13:17

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, который власти города хотят снести, был осквернен второй раз за неделю, говорится в сводке происшествий полиции Литвы."В Вильнюсе на Антакальнисском кладбище замечено, что на памятнике краской написано "В Литве не место предателям". Собран материал в соответствии с частью первой статьи 312 УК Литвы (о разрушении или осквернении могилы, памятника или другого общественно почетного места - ред.)", - говорится в сообщении.Мэрия Вильнюса в среду проголосовала за переход крупнейшего в Литве мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе в городскую собственность, что позволит его демонтировать. Горсовет также согласился с предложением на период до сноса мемориала завесить его во избежание вандализма. Мемориал неоднократно подвергался осквернению, в последний раз вандалы написали на нем нецензурное слово в день голосования в среду.Работы по сносу памятника планировалось завершить до 1 ноября 2022 года. В начале октября Комитет по правам человека ООН уведомил власти Литвы, что помещает памятники советским воинам под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от их дальнейшего демонтажа. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что Литва обжалует это решение ООН, поскольку комитет, по ее словам, "был введен в заблуждение". По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, сроки сноса мемориала советским воинам на кладбище в Вильнюсе откладываются на ноябрь.Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.

https://ria.ru/20221005/vilnyus-1821726305.html

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Дарья Буймова

в мире, ремигиюс шимашюс, вильнюс, литва, россия, оон