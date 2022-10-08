https://ria.ru/20221008/utechka-1822396853.html

Юрист объяснил, что делать при утечке личных данных в Сеть

Юрист объяснил, что делать при утечке личных данных в Сеть - РИА Новости, 08.10.2022

Юрист объяснил, что делать при утечке личных данных в Сеть

Количество утечек персональных данных растет, и если вы стали жертвой одной из них, приготовьтесь к шквалу звонков и сообщений от мошенников, а также усильте... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T02:17

2022-10-08T02:17

2022-10-08T02:17

общество

россия

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Количество утечек персональных данных растет, и если вы стали жертвой одной из них, приготовьтесь к шквалу звонков и сообщений от мошенников, а также усильте меры цифровой безопасности, рассказал агентству “Прайм” руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Он советует относиться к звонкам с незнакомых номеров еще более скептически, чем обычно, и ни в коем случае не сообщать ничего о себе. В ряде случаев стоит задуматься о смене номера телефона и включить “антиспам” через своего оператора сотовой связи.Если кто-то слил в открытый доступ ваши адреса электронной почты или прочие цифровые индикаторы, следует немедленно сменить все пароли во всех аккаунтах. При этом важно не использовать один пароль для всего - это может быть на руку киберпреступникам. “Засвеченные” банковские счета лучше всего заморозить, советует эксперт.Нельзя пытаться искать себя в “слитых" базах данных, используя телефонный номер или ФИО. “Таким образом преступники могут пополнять свой каталог или подтвердить правильность имеющейся у них информации", - предупреждает Виноградов.

https://ria.ru/20221002/dannye-1820955470.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия, высшая школа экономики (вшэ)