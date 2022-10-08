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Чернышенко поручил оценить ущерб туротрасли из-за ЧП на Крымском мосту

Чернышенко поручил оценить ущерб туротрасли из-за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

Чернышенко поручил оценить ущерб туротрасли из-за ЧП на Крымском мосту

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил оценить сопутствующий ущерб, нанесенный организациям туристско-гостиничной отрасли Крыма и Севастополя, разработать... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:05

2022-10-08T14:05

2022-10-08T14:05

туризм

чп на крымском мосту

происшествия

дмитрий чернышенко

новости - туризм

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил оценить сопутствующий ущерб, нанесенный организациям туристско-гостиничной отрасли Крыма и Севастополя, разработать меры поддержки, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Оценить сопутствующий ущерб, нанесенный организациям туристско-гостиничной отрасли Республики Крым и города Севастополя. Разработать меры их поддержки. Доложить в правительство", - сказал собеседник агентству.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чп на крымском мосту, происшествия, дмитрий чернышенко, новости - туризм