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Чернышенко поручил оценить ущерб туротрасли из-за ЧП на Крымском мосту
Чернышенко поручил оценить ущерб туротрасли из-за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Чернышенко поручил оценить ущерб туротрасли из-за ЧП на Крымском мосту
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил оценить сопутствующий ущерб, нанесенный организациям туристско-гостиничной отрасли Крыма и Севастополя, разработать... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:05
2022-10-08T14:05
2022-10-08T14:05
туризм
чп на крымском мосту
происшествия
дмитрий чернышенко
новости - туризм
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил оценить сопутствующий ущерб, нанесенный организациям туристско-гостиничной отрасли Крыма и Севастополя, разработать меры поддержки, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Оценить сопутствующий ущерб, нанесенный организациям туристско-гостиничной отрасли Республики Крым и города Севастополя. Разработать меры их поддержки. Доложить в правительство", - сказал собеседник агентству.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп на крымском мосту, происшествия, дмитрий чернышенко, новости - туризм
Туризм, ЧП на Крымском мосту, Происшествия, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм
Чернышенко поручил оценить ущерб туротрасли из-за ЧП на Крымском мосту
Вице-премьер Чернышенко поручил оценить ущерб туротрасли Крыма из-за взрыва на мосту