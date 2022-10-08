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Чернышенко поручил оценить ущерб туротрасли из-за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
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Туризм
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Чернышенко поручил оценить ущерб туротрасли из-за ЧП на Крымском мосту
Чернышенко поручил оценить ущерб туротрасли из-за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Чернышенко поручил оценить ущерб туротрасли из-за ЧП на Крымском мосту
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил оценить сопутствующий ущерб, нанесенный организациям туристско-гостиничной отрасли Крыма и Севастополя, разработать... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:05
2022-10-08T14:05
туризм
чп на крымском мосту
происшествия
дмитрий чернышенко
новости - туризм
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил оценить сопутствующий ущерб, нанесенный организациям туристско-гостиничной отрасли Крыма и Севастополя, разработать меры поддержки, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Оценить сопутствующий ущерб, нанесенный организациям туристско-гостиничной отрасли Республики Крым и города Севастополя. Разработать меры их поддержки. Доложить в правительство", - сказал собеседник агентству.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК.
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чп на крымском мосту, происшествия, дмитрий чернышенко, новости - туризм
Туризм, ЧП на Крымском мосту, Происшествия, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм
14:05 08.10.2022
 
Чернышенко поручил оценить ущерб туротрасли из-за ЧП на Крымском мосту

Вице-премьер Чернышенко поручил оценить ущерб туротрасли Крыма из-за взрыва на мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВертолет тушит пожар на Крымском мосту
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил оценить сопутствующий ущерб, нанесенный организациям туристско-гостиничной отрасли Крыма и Севастополя, разработать меры поддержки, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера.
"Оценить сопутствующий ущерб, нанесенный организациям туристско-гостиничной отрасли Республики Крым и города Севастополя. Разработать меры их поддержки. Доложить в правительство", - сказал собеседник агентству.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК.
 
ТуризмЧП на Крымском мостуПроисшествияДмитрий ЧернышенкоНовости - Туризм
 
 
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