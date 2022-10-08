Рейтинг@Mail.ru
США все глубже втягиваются в поддержку своих киевских клиентов, заявил МИД - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/ukraina-1822491879.html
США все глубже втягиваются в поддержку своих киевских клиентов, заявил МИД
США все глубже втягиваются в поддержку своих киевских клиентов, заявил МИД - РИА Новости, 08.10.2022
США все глубже втягиваются в поддержку своих киевских клиентов, заявил МИД
США все глубже втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов в Киеве, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T17:01
2022-10-08T17:26
сша
киев
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
в мире
мария захарова
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. США все глубже втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов в Киеве, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."США все глубже "втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов" в Киеве", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221008/diplomatiya-1822491166.html
сша
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, киев, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире, мария захарова, энтони блинкен, сергей лавров, нато
США, Киев, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, В мире, Мария Захарова, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, НАТО
17:01 08.10.2022 (обновлено: 17:26 08.10.2022)
 
США все глубже втягиваются в поддержку своих киевских клиентов, заявил МИД

Захарова: США все глубже втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов в Киеве

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. США все глубже втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов в Киеве, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"США все глубже "втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов" в Киеве", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 16:56
В МИД рассказали о поступающих от США сигналах
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
СШАКиевРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВ миреМария ЗахароваЭнтони БлинкенСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала