https://ria.ru/20221008/ukraina-1822491879.html
США все глубже втягиваются в поддержку своих киевских клиентов, заявил МИД
США все глубже втягиваются в поддержку своих киевских клиентов, заявил МИД - РИА Новости, 08.10.2022
США все глубже втягиваются в поддержку своих киевских клиентов, заявил МИД
США все глубже втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов в Киеве, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T17:01
2022-10-08T17:01
2022-10-08T17:26
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мария захарова
энтони блинкен
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. США все глубже втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов в Киеве, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."США все глубже "втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов" в Киеве", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221008/diplomatiya-1822491166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:01 08.10.2022 (обновлено: 17:26 08.10.2022)
США все глубже втягиваются в поддержку своих киевских клиентов, заявил МИД
Захарова: США все глубже втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов в Киеве