https://ria.ru/20221008/ukraina-1822491879.html

США все глубже втягиваются в поддержку своих киевских клиентов, заявил МИД

США все глубже втягиваются в поддержку своих киевских клиентов, заявил МИД - РИА Новости, 08.10.2022

США все глубже втягиваются в поддержку своих киевских клиентов, заявил МИД

США все глубже втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов в Киеве, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T17:01

2022-10-08T17:01

2022-10-08T17:26

сша

киев

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

в мире

мария захарова

энтони блинкен

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. США все глубже втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов в Киеве, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."США все глубже "втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов" в Киеве", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221008/diplomatiya-1822491166.html

сша

киев

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, киев, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире, мария захарова, энтони блинкен, сергей лавров, нато