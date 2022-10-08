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Российская ПВО за сутки сбила 21 снаряд HIMARS и 12 украинских дронов - РИА Новости, 08.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/ukraina-1822477725.html
Российская ПВО за сутки сбила 21 снаряд HIMARS и 12 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 21 снаряд HIMARS и 12 украинских дронов - РИА Новости, 08.10.2022
Российская ПВО за сутки сбила 21 снаряд HIMARS и 12 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 снаряд украинских РСЗО HIMARS, ракету "Точка-У", а также 12 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:37
2022-10-08T15:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
иловайск
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 снаряд украинских РСЗО HIMARS, ракету "Точка-У", а также 12 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Сбит в воздухе 21 снаряд американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Иловайск Донецкой Народной Республики, Новая Каховка, Никольское и Каховская ГЭС, а также баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила 12 украинских дронов, в том числе один "Байрактар-ТБ2", в Николаевской, Херсонской, Харьковской областях, ДНР и ЛНР.
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в мире, донецкая народная республика, россия, иловайск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Иловайск
15:37 08.10.2022
 
Российская ПВО за сутки сбила 21 снаряд HIMARS и 12 украинских дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 21 снаряд HIMARS и 12 украинских дронов

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 снаряд украинских РСЗО HIMARS, ракету "Точка-У", а также 12 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Сбит в воздухе 21 снаряд американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Иловайск Донецкой Народной Республики, Новая Каховка, Никольское и Каховская ГЭС, а также баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, российская ПВО за сутки сбила 12 украинских дронов, в том числе один "Байрактар-ТБ2", в Николаевской, Херсонской, Харьковской областях, ДНР и ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияИловайск
 
 
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