https://ria.ru/20221008/ukraina-1822477725.html

Российская ПВО за сутки сбила 21 снаряд HIMARS и 12 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 21 снаряд HIMARS и 12 украинских дронов - РИА Новости, 08.10.2022

Российская ПВО за сутки сбила 21 снаряд HIMARS и 12 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 снаряд украинских РСЗО HIMARS, ракету "Точка-У", а также 12 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:37

2022-10-08T15:37

2022-10-08T15:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

иловайск

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 снаряд украинских РСЗО HIMARS, ракету "Точка-У", а также 12 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Сбит в воздухе 21 снаряд американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Иловайск Донецкой Народной Республики, Новая Каховка, Никольское и Каховская ГЭС, а также баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила 12 украинских дронов, в том числе один "Байрактар-ТБ2", в Николаевской, Херсонской, Харьковской областях, ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221008/slutskiy-1822465716.html

донецкая народная республика

россия

иловайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, россия, иловайск