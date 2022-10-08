https://ria.ru/20221008/ukraina-1822470257.html

Украинские войска обстреляли Новую Каховку

Украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 08.10.2022

Украинские войска обстреляли Новую Каховку

Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сработала система ПВО, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:01

2022-10-08T15:01

2022-10-08T15:18

новая каховка

безопасность

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сработала система ПВО, сообщает пресс-служба администрации города."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Работает ПВО", - говорится в сообщении.По данным администрации, это уже третья воздушная тревога за эти сутки. В небе прозвучало три взрыва.

https://radiosputnik.ria.ru/20221006/most-1822017977.html

новая каховка

херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новая каховка, безопасность, херсонская область