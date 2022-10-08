https://ria.ru/20221008/ukraina-1822470257.html
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 08.10.2022
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сработала система ПВО, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:01
2022-10-08T15:01
2022-10-08T15:18
новая каховка
безопасность
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сработала система ПВО, сообщает пресс-служба администрации города."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Работает ПВО", - говорится в сообщении.По данным администрации, это уже третья воздушная тревога за эти сутки. В небе прозвучало три взрыва.
https://radiosputnik.ria.ru/20221006/most-1822017977.html
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, безопасность, херсонская область
Новая Каховка, Безопасность, Херсонская область
15:01 08.10.2022 (обновлено: 15:18 08.10.2022)
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
В Новой Каховке сработала ПВО, прогремело три взрыва