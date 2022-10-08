https://ria.ru/20221008/ukraina-1822442898.html
ВСУ применяют самодельные ударные дроны на Лисичанском направлении
ВСУ применяют самодельные ударные дроны на Лисичанском направлении - РИА Новости, 08.10.2022
ВСУ применяют самодельные ударные дроны на Лисичанском направлении
Украинские силовики используют самодельные ударные дроны на Лисичанском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости боец спецподразделения "Ахмат" с позывным... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:09
2022-10-08T12:09
2022-10-08T12:10
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
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ЛУГАНСК, 8 окт – РИА Новости. Украинские силовики используют самодельные ударные дроны на Лисичанском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости боец спецподразделения "Ахмат" с позывным "Разведчик"."Артиллерия у них работает в нашу сторону и дроны самодельные снаряды кидают на нас. Используют также танки и минометы", - рассказал "Разведчик".Он уточнил, что украинские силовики активно применяют самодельные ударные беспилотники с гранатометными выстрелами ВОГ-17 на борту для ударов в том числе и по Лисичанскому НПЗ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина
12:09 08.10.2022 (обновлено: 12:10 08.10.2022)
ВСУ применяют самодельные ударные дроны на Лисичанском направлении
Российский боец: ВСУ применяют самодельные ударные дроны на Лисичанском направлении
ЛУГАНСК, 8 окт – РИА Новости. Украинские силовики используют самодельные ударные дроны на Лисичанском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости боец спецподразделения "Ахмат" с позывным "Разведчик".
"Артиллерия у них работает в нашу сторону и дроны самодельные снаряды кидают на нас. Используют также танки и минометы", - рассказал "Разведчик".
Он уточнил, что украинские силовики активно применяют самодельные ударные беспилотники с гранатометными выстрелами ВОГ-17 на борту для ударов в том числе и по Лисичанскому НПЗ.