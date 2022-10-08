https://ria.ru/20221008/ukraina-1822442898.html

ВСУ применяют самодельные ударные дроны на Лисичанском направлении

ВСУ применяют самодельные ударные дроны на Лисичанском направлении - РИА Новости, 08.10.2022

ВСУ применяют самодельные ударные дроны на Лисичанском направлении

Украинские силовики используют самодельные ударные дроны на Лисичанском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости боец спецподразделения "Ахмат" с позывным... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:09

2022-10-08T12:09

2022-10-08T12:10

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ЛУГАНСК, 8 окт – РИА Новости. Украинские силовики используют самодельные ударные дроны на Лисичанском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости боец спецподразделения "Ахмат" с позывным "Разведчик"."Артиллерия у них работает в нашу сторону и дроны самодельные снаряды кидают на нас. Используют также танки и минометы", - рассказал "Разведчик".Он уточнил, что украинские силовики активно применяют самодельные ударные беспилотники с гранатометными выстрелами ВОГ-17 на борту для ударов в том числе и по Лисичанскому НПЗ.

https://radiosputnik.ria.ru/20221008/mvf-1822426922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донбасс, украина