В Британии назвали четыре варианта ядерных ударов США по России
The Sun: США могут нанести ядерный удар по Москве или Черноморскому флоту
© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
© Depositphotos / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Британский таблоид The Sun описал возможный ответ США на гипотетическое применение Россией ядерного оружия.
Как утверждается в публикации, существует четыре возможных сценария реакции Вашингтона и Североатлантического альянса.
Первый вариант, как отмечается в статье, это ядерный удар по России, в том числе по Москве. Однако эксперты называют его маловероятным, так как такое развитие событий приведет к эскалации конфликта и его превращению "в ужасающую полномасштабную ядерную войну между Западом и Россией".
В качестве второй вероятной меры автор статьи называет удар по российским вооруженным силам, принимающим участие в спецоперации на Украине.
В качестве третьего и четвертого сценария фигурируют ограниченный ядерный удар по Крыму и Черноморскому флоту.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. Глава Белого дома возложил вину за эскалацию на российское руководство.
В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Как указал ранее замглавы МИД Сергей Рябков, никаких изменений российского подхода к вопросу о возможном применении ядерного оружия не произошло, все остается в том же русле, что задано военной доктриной России и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно.