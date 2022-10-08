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В Британии назвали четыре варианта ядерных ударов США по России - РИА Новости, 08.10.2022
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В Британии назвали четыре варианта ядерных ударов США по России
В Британии назвали четыре варианта ядерных ударов США по России - РИА Новости, 08.10.2022
В Британии назвали четыре варианта ядерных ударов США по России
Британский таблоид The Sun описал возможный ответ США на гипотетическое применение Россией ядерного оружия. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T05:45
2022-10-08T05:45
в мире
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сша
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Британский таблоид The Sun описал возможный ответ США на гипотетическое применение Россией ядерного оружия.Как утверждается в публикации, существует четыре возможных сценария реакции Вашингтона и Североатлантического альянса.Первый вариант, как отмечается в статье, это ядерный удар по России, в том числе по Москве. Однако эксперты называют его маловероятным, так как такое развитие событий приведет к эскалации конфликта и его превращению "в ужасающую полномасштабную ядерную войну между Западом и Россией".В качестве второй вероятной меры автор статьи называет удар по российским вооруженным силам, принимающим участие в спецоперации на Украине.В качестве третьего и четвертого сценария фигурируют ограниченный ядерный удар по Крыму и Черноморскому флоту.Ранее президент США Джо Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. Глава Белого дома возложил вину за эскалацию на российское руководство.В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.Как указал ранее замглавы МИД Сергей Рябков, никаких изменений российского подхода к вопросу о возможном применении ядерного оружия не произошло, все остается в том же русле, что задано военной доктриной России и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно.
https://ria.ru/20221007/bayden-1822296730.html
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в мире, великобритания, сша, россия, украина
В мире, Великобритания, США, Россия, Украина
05:45 08.10.2022
 
В Британии назвали четыре варианта ядерных ударов США по России

The Sun: США могут нанести ядерный удар по Москве или Черноморскому флоту

© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Depositphotos / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Британский таблоид The Sun описал возможный ответ США на гипотетическое применение Россией ядерного оружия.
Как утверждается в публикации, существует четыре возможных сценария реакции Вашингтона и Североатлантического альянса.
Первый вариант, как отмечается в статье, это ядерный удар по России, в том числе по Москве. Однако эксперты называют его маловероятным, так как такое развитие событий приведет к эскалации конфликта и его превращению "в ужасающую полномасштабную ядерную войну между Западом и Россией".
В качестве второй вероятной меры автор статьи называет удар по российским вооруженным силам, принимающим участие в спецоперации на Украине.
В качестве третьего и четвертого сценария фигурируют ограниченный ядерный удар по Крыму и Черноморскому флоту.
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В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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Как указал ранее замглавы МИД Сергей Рябков, никаких изменений российского подхода к вопросу о возможном применении ядерного оружия не произошло, все остается в том же русле, что задано военной доктриной России и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно.
 
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