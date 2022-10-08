08:00 08.10.2022 (обновлено: 08:06 08.10.2022)
Противоречия между Турцией и Европой грозят обернуться войной
© AP Photo / Petros KaradjiasФлаги Греции, Кипра, Турции и Северного Кипра в Никосии
© AP Photo / Petros Karadjias
Флаги Греции, Кипра, Турции и Северного Кипра в Никосии. Архивное фото
На фоне украинского кризиса Европа рискует получить новую горячую точку на своей периферии — в этот раз у ее южных рубежей: глава МИД Северного Кипра Тахсин Эртугрулоглу на днях ни много ни мало выдвинул ООН ультиматум.
"Гостеприимство закончилось. Или они подписывают соглашение (о присутствии миротворческого контингента. — Прим. ред.), или уходят. Мы решили дать ООН еще один месяц. Не правительству греческого Кипра давать согласие на присутствие миссии на севере — это должны делать мы", — заявил он.
В середине нулевых ООН предпринимала активные попытки поиска мирного решения и даже предложила план Кофи Аннана, который предусматривал создание единого государства с двумя автономиями. Турецкое население его поддержало, а вот греки высказались против.
Со стороны может показаться, что риторика Эртугрулоглу свидетельствует о попытках Турции руками Северного Кипра повысить градус напряженности в отношениях с партнерами по НАТО, но такой вывод был бы не вполне справедливым.
Дело в том, что поводом для очередного обострения стало решение США о снятии эмбарго на поставки тяжелого вооружения Кипру, о котором госсекретарь США Нед Прайс объявил в середине сентября. Что интересно, конгресс поддержал такой шаг еще в 2019-м — в Вашингтоне опасались возможного сближения Никосии с Москвой после подписанного в 2015 году соглашения, которое открыло российскому флоту доступ к портам на Кипре. Семь лет назад это имело особое значение на фоне операции российских войск в Сирии. Однако в марте этого года Кипр разрешение отозвал.
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Анкара не оставила решение Вашингтона о возобновлении поставок оружия киприотам без внимания. Турецкие власти отреагировали зеркально: накануне Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на подконтрольной ТРСК территории уже размещены турецкие беспилотники.
При этом не следует забывать и о Греции как одной из сторон противостояния. Ее участие не ограничивается поддержкой Никосии — параллельно с эскалацией на Кипре все острее ведутся споры между Афинами и Анкарой о принадлежности островов в Эгейском море. На этом фоне в конце сентября здесь начались совместные учения греческого и французского флотов.
За день до этого Эрдоган заявлял, что размещение греческих войск на востоке страны и на островах, как и флотские маневры, не имеют для Анкары военного значения, поскольку мощь Турции многократно превосходит потенциал Греции.
При этом у первых двух есть еще несколько вопросов к Эрдогану, связанных с восточным флангом турецкой политики — а именно с противостоянием Азербайджана и Армении. Если Анкара открыто поддерживает Баку, то правительство Никола Пашиняна ищет контактов с западными партнерами. На этой неделе на полях саммита Европейского политического сообщества премьер-министр Армении встретился с лидерами Турции и Азербайджана. А в конце сентября он посетил Париж, где провел переговоры с Эммануэлем Макроном.
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Параллельно с этим визитом состоялась еще одна важная поездка: секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился в Пентагоне с заместителем помощника министра обороны США Лаурой Купер и посетил главный офис ЦРУ в Лэнгли. Все это — после посещения Еревана спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси.
То есть это уже второй конфликт, где позиции Анкары и ее союзников по НАТО находятся по разные стороны баррикад. И если на востоке Эрдоган еще может рассчитывать, что партнеры на его активность будут, как и раньше, смотреть сквозь пальцы, то противостояние на западных границах Турции грозит полномасштабной войной как минимум двух стран — членов альянса.
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Однако поспешная прописка Турции в числе союзников России была бы неприемлемой наивностью. Вспомнить хотя бы ситуацию с платежной системой "Мир", сложности с работой которой начались сразу после окончания туристического сезона. И это лишь самый свежий, но далеко не самый важный пример ненадежности Анкары как партнера.
Соль в том, что Эрдоган одним из первых амбициозных лидеров стран, стремящихся стать ключевыми игроками на международной арене, поймал в свои паруса ветер перемен. Именно это помогает ему лавировать между интересами великих держав, оставаясь одновременно и для всех неудобным, и всем нужным контрагентом. Развал старой системы международных отношений, который мы наблюдаем сейчас, создает для таких политиков окно возможностей. Традиционные центры силы теперь вынуждены проявлять гибкость в отношении третьих стран, роль которых растет, и искать их поддержки. Но в темных водах, где плавает турецкий лидер, очень легко напороться на рифы.
Однако чего не сделаешь перед выборами.