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Противоречия между Турцией и Европой грозят обернуться войной - РИА Новости, 08.10.2022
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Противоречия между Турцией и Европой грозят обернуться войной
Противоречия между Турцией и Европой грозят обернуться войной - РИА Новости, 08.10.2022
Противоречия между Турцией и Европой грозят обернуться войной
На фоне украинского кризиса Европа рискует получить новую горячую точку на своей периферии — в этот раз у ее южных рубежей: глава МИД Северного Кипра Тахсин... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:00
2022-10-08T08:06
авторы
в мире
турция
кипр
нато
реджеп тайип эрдоган
сша
министерство обороны сша
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На фоне украинского кризиса Европа рискует получить новую горячую точку на своей периферии — в этот раз у ее южных рубежей: глава МИД Северного Кипра Тахсин Эртугрулоглу на днях ни много ни мало выдвинул ООН ультиматум."Гостеприимство закончилось. Или они подписывают соглашение (о присутствии миротворческого контингента. — Прим. ред.), или уходят. Мы решили дать ООН еще один месяц. Не правительству греческого Кипра давать согласие на присутствие миссии на севере — это должны делать мы", — заявил он.Миссия была создана в 1974 году после переворота на острове, поддержанного Грецией, и ввода турецких войск в северную часть Кипра. Через девять лет после этого при поддержке Анкары была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра.В середине нулевых ООН предпринимала активные попытки поиска мирного решения и даже предложила план Кофи Аннана, который предусматривал создание единого государства с двумя автономиями. Турецкое население его поддержало, а вот греки высказались против.Со стороны может показаться, что риторика Эртугрулоглу свидетельствует о попытках Турции руками Северного Кипра повысить градус напряженности в отношениях с партнерами по НАТО, но такой вывод был бы не вполне справедливым.Дело в том, что поводом для очередного обострения стало решение США о снятии эмбарго на поставки тяжелого вооружения Кипру, о котором госсекретарь США Нед Прайс объявил в середине сентября. Что интересно, конгресс поддержал такой шаг еще в 2019-м — в Вашингтоне опасались возможного сближения Никосии с Москвой после подписанного в 2015 году соглашения, которое открыло российскому флоту доступ к портам на Кипре. Семь лет назад это имело особое значение на фоне операции российских войск в Сирии. Однако в марте этого года Кипр разрешение отозвал.Анкара не оставила решение Вашингтона о возобновлении поставок оружия киприотам без внимания. Турецкие власти отреагировали зеркально: накануне Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на подконтрольной ТРСК территории уже размещены турецкие беспилотники.При этом не следует забывать и о Греции как одной из сторон противостояния. Ее участие не ограничивается поддержкой Никосии — параллельно с эскалацией на Кипре все острее ведутся споры между Афинами и Анкарой о принадлежности островов в Эгейском море. На этом фоне в конце сентября здесь начались совместные учения греческого и французского флотов.За день до этого Эрдоган заявлял, что размещение греческих войск на востоке страны и на островах, как и флотские маневры, не имеют для Анкары военного значения, поскольку мощь Турции многократно превосходит потенциал Греции.Таким образом, Анкара входит в клинч сразу с тремя союзниками по НАТО: Вашингтоном, Парижем и Брюсселем.При этом у первых двух есть еще несколько вопросов к Эрдогану, связанных с восточным флангом турецкой политики — а именно с противостоянием Азербайджана и Армении. Если Анкара открыто поддерживает Баку, то правительство Никола Пашиняна ищет контактов с западными партнерами. На этой неделе на полях саммита Европейского политического сообщества премьер-министр Армении встретился с лидерами Турции и Азербайджана. А в конце сентября он посетил Париж, где провел переговоры с Эммануэлем Макроном.Параллельно с этим визитом состоялась еще одна важная поездка: секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился в Пентагоне с заместителем помощника министра обороны США Лаурой Купер и посетил главный офис ЦРУ в Лэнгли. Все это — после посещения Еревана спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси.То есть это уже второй конфликт, где позиции Анкары и ее союзников по НАТО находятся по разные стороны баррикад. И если на востоке Эрдоган еще может рассчитывать, что партнеры на его активность будут, как и раньше, смотреть сквозь пальцы, то противостояние на западных границах Турции грозит полномасштабной войной как минимум двух стран — членов альянса.На все это накладываются и действия Анкары в Ираке против поддерживаемых США курдов, и позиция турецкого руководства по поводу принятия Швеции и Финляндии в НАТО — Анкара становится для Североатлантического альянса скорее источником проблем, чем поддержкой.Однако поспешная прописка Турции в числе союзников России была бы неприемлемой наивностью. Вспомнить хотя бы ситуацию с платежной системой "Мир", сложности с работой которой начались сразу после окончания туристического сезона. И это лишь самый свежий, но далеко не самый важный пример ненадежности Анкары как партнера.Соль в том, что Эрдоган одним из первых амбициозных лидеров стран, стремящихся стать ключевыми игроками на международной арене, поймал в свои паруса ветер перемен. Именно это помогает ему лавировать между интересами великих держав, оставаясь одновременно и для всех неудобным, и всем нужным контрагентом. Развал старой системы международных отношений, который мы наблюдаем сейчас, создает для таких политиков окно возможностей. Традиционные центры силы теперь вынуждены проявлять гибкость в отношении третьих стран, роль которых растет, и искать их поддержки. Но в темных водах, где плавает турецкий лидер, очень легко напороться на рифы.Однако чего не сделаешь перед выборами.
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Давид Нармания
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Давид Нармания
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авторы, в мире, турция, кипр, нато, реджеп тайип эрдоган, сша, министерство обороны сша, евросоюз, северный кипр
Авторы, В мире, Турция, Кипр, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган, США, Министерство обороны США, Евросоюз, Северный Кипр
08:00 08.10.2022 (обновлено: 08:06 08.10.2022)
 

Противоречия между Турцией и Европой грозят обернуться войной

© AP Photo / Petros KaradjiasФлаги Греции, Кипра, Турции и Северного Кипра в Никосии
Флаги Греции, Кипра, Турции и Северного Кипра в Никосии - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Petros Karadjias
Флаги Греции, Кипра, Турции и Северного Кипра в Никосии. Архивное фото
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Давид Нармания
Давид Нармания
Все материалы
На фоне украинского кризиса Европа рискует получить новую горячую точку на своей периферии — в этот раз у ее южных рубежей: глава МИД Северного Кипра Тахсин Эртугрулоглу на днях ни много ни мало выдвинул ООН ультиматум.
"Гостеприимство закончилось. Или они подписывают соглашение (о присутствии миротворческого контингента. — Прим. ред.), или уходят. Мы решили дать ООН еще один месяц. Не правительству греческого Кипра давать согласие на присутствие миссии на севере — это должны делать мы", — заявил он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 08:27
Эрдоган заявил, что Турции не о чем говорить с Грецией
Миссия была создана в 1974 году после переворота на острове, поддержанного Грецией, и ввода турецких войск в северную часть Кипра. Через девять лет после этого при поддержке Анкары была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра.
В середине нулевых ООН предпринимала активные попытки поиска мирного решения и даже предложила план Кофи Аннана, который предусматривал создание единого государства с двумя автономиями. Турецкое население его поддержало, а вот греки высказались против.
Со стороны может показаться, что риторика Эртугрулоглу свидетельствует о попытках Турции руками Северного Кипра повысить градус напряженности в отношениях с партнерами по НАТО, но такой вывод был бы не вполне справедливым.
Дело в том, что поводом для очередного обострения стало решение США о снятии эмбарго на поставки тяжелого вооружения Кипру, о котором госсекретарь США Нед Прайс объявил в середине сентября. Что интересно, конгресс поддержал такой шаг еще в 2019-м — в Вашингтоне опасались возможного сближения Никосии с Москвой после подписанного в 2015 году соглашения, которое открыло российскому флоту доступ к портам на Кипре. Семь лет назад это имело особое значение на фоне операции российских войск в Сирии. Однако в марте этого года Кипр разрешение отозвал.
Никосия, Турецкая республика Северного Кипра - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
18 апреля, 14:46
Российский посол в Никосии опроверг планы признать Северный Кипр
Анкара не оставила решение Вашингтона о возобновлении поставок оружия киприотам без внимания. Турецкие власти отреагировали зеркально: накануне Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на подконтрольной ТРСК территории уже размещены турецкие беспилотники.
При этом не следует забывать и о Греции как одной из сторон противостояния. Ее участие не ограничивается поддержкой Никосии — параллельно с эскалацией на Кипре все острее ведутся споры между Афинами и Анкарой о принадлежности островов в Эгейском море. На этом фоне в конце сентября здесь начались совместные учения греческого и французского флотов.
За день до этого Эрдоган заявлял, что размещение греческих войск на востоке страны и на островах, как и флотские маневры, не имеют для Анкары военного значения, поскольку мощь Турции многократно превосходит потенциал Греции.
Таким образом, Анкара входит в клинч сразу с тремя союзниками по НАТО: Вашингтоном, Парижем и Брюсселем.
При этом у первых двух есть еще несколько вопросов к Эрдогану, связанных с восточным флангом турецкой политики — а именно с противостоянием Азербайджана и Армении. Если Анкара открыто поддерживает Баку, то правительство Никола Пашиняна ищет контактов с западными партнерами. На этой неделе на полях саммита Европейского политического сообщества премьер-министр Армении встретился с лидерами Турции и Азербайджана. А в конце сентября он посетил Париж, где провел переговоры с Эммануэлем Макроном.
Афинский Акрополь - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 16:25
Конфликт Греции и Турции может привести к развалу НАТО, заявил эксперт
Параллельно с этим визитом состоялась еще одна важная поездка: секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился в Пентагоне с заместителем помощника министра обороны США Лаурой Купер и посетил главный офис ЦРУ в Лэнгли. Все это — после посещения Еревана спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси.
То есть это уже второй конфликт, где позиции Анкары и ее союзников по НАТО находятся по разные стороны баррикад. И если на востоке Эрдоган еще может рассчитывать, что партнеры на его активность будут, как и раньше, смотреть сквозь пальцы, то противостояние на западных границах Турции грозит полномасштабной войной как минимум двух стран — членов альянса.
На все это накладываются и действия Анкары в Ираке против поддерживаемых США курдов, и позиция турецкого руководства по поводу принятия Швеции и Финляндии в НАТО — Анкара становится для Североатлантического альянса скорее источником проблем, чем поддержкой.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 11:44
Чавушоглу предупредил Грецию о последствиях "авантюр за счет других"
Однако поспешная прописка Турции в числе союзников России была бы неприемлемой наивностью. Вспомнить хотя бы ситуацию с платежной системой "Мир", сложности с работой которой начались сразу после окончания туристического сезона. И это лишь самый свежий, но далеко не самый важный пример ненадежности Анкары как партнера.
Соль в том, что Эрдоган одним из первых амбициозных лидеров стран, стремящихся стать ключевыми игроками на международной арене, поймал в свои паруса ветер перемен. Именно это помогает ему лавировать между интересами великих держав, оставаясь одновременно и для всех неудобным, и всем нужным контрагентом. Развал старой системы международных отношений, который мы наблюдаем сейчас, создает для таких политиков окно возможностей. Традиционные центры силы теперь вынуждены проявлять гибкость в отношении третьих стран, роль которых растет, и искать их поддержки. Но в темных водах, где плавает турецкий лидер, очень легко напороться на рифы.
Однако чего не сделаешь перед выборами.
Вид на город Анкару - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 22:37
Глава МИД Греции заявил о намерении Турции возродить Османскую империю
 
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