https://ria.ru/20221008/turisty-1822459040.html

Чернышенко поручил обеспечить вывоз из Крыма туристов

Чернышенко поручил обеспечить вывоз из Крыма туристов - РИА Новости, 08.10.2022

Чернышенко поручил обеспечить вывоз из Крыма туристов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму, Минтрансу и регионам России обеспечить организованный вывоз из Крыма в кратчайшие сроки туристов, у... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T13:51

2022-10-08T13:51

2022-10-08T14:13

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

чп на крымском мосту

дмитрий чернышенко

россия

национальный антитеррористический комитет рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149317/68/1493176808_0:215:2878:1834_1920x0_80_0_0_a375b5b383e82b06ce4a1e7fdf338bb1.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму, Минтрансу и регионам России обеспечить организованный вывоз из Крыма в кратчайшие сроки туристов, у которых закончились путевки, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Ростуризму совместно с Минтрансом и субъектами РФ обеспечить организованный вывоз туристов, у которых закончились путевки в кратчайшие сроки", - сказал собеседник агентства."Ростуризму совместно с Минцифры и субъектами Крым и Севастополь организовать круглосуточную работу горячей линии для туристов. Обеспечить сбор типовых вопросов, поступающих от граждан и выработать ответы для операторов кол-центра. Обеспечить среднее время ожидания ответа горячей линии – не более 1 минуты", - сказал собеседник агентства.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20221008/poezda-1822456766.html

https://ria.ru/20221008/turisty-1822444969.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), чп на крымском мосту, дмитрий чернышенко, россия, национальный антитеррористический комитет рф