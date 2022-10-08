https://ria.ru/20221008/turisty-1822459040.html
Чернышенко поручил обеспечить вывоз из Крыма туристов
Чернышенко поручил обеспечить вывоз из Крыма туристов - РИА Новости, 08.10.2022
Чернышенко поручил обеспечить вывоз из Крыма туристов
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму, Минтрансу и регионам России обеспечить организованный вывоз из Крыма в кратчайшие сроки туристов, у... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T13:51
2022-10-08T13:51
2022-10-08T14:13
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
чп на крымском мосту
дмитрий чернышенко
россия
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму, Минтрансу и регионам России обеспечить организованный вывоз из Крыма в кратчайшие сроки туристов, у которых закончились путевки, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Ростуризму совместно с Минтрансом и субъектами РФ обеспечить организованный вывоз туристов, у которых закончились путевки в кратчайшие сроки", - сказал собеседник агентства."Ростуризму совместно с Минцифры и субъектами Крым и Севастополь организовать круглосуточную работу горячей линии для туристов. Обеспечить сбор типовых вопросов, поступающих от граждан и выработать ответы для операторов кол-центра. Обеспечить среднее время ожидания ответа горячей линии – не более 1 минуты", - сказал собеседник агентства.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://ria.ru/20221008/poezda-1822456766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), чп на крымском мосту, дмитрий чернышенко, россия, национальный антитеррористический комитет рф
Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), ЧП на Крымском мосту, Дмитрий Чернышенко, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ
13:51 08.10.2022 (обновлено: 14:13 08.10.2022)
Чернышенко поручил обеспечить вывоз из Крыма туристов
Вице-премьер Чернышенко поручил вывезити из Крыма туристов, у которых кончились путевки