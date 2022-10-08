https://ria.ru/20221008/turisty-1822436865.html
В Крыму находятся десятки тысяч туристов, заявили в РСТ
В Крыму находятся десятки тысяч туристов, заявили в РСТ - РИА Новости, 08.10.2022
В Крыму находятся десятки тысяч туристов, заявили в РСТ
Количество туристов, находящихся в Крыму, оценивается в десятки тысяч человек, несколько тысяч должны были в ближайшие дни выезжать, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:41
2022-10-08T11:41
2022-10-08T12:33
туризм
новости - туризм
чп на крымском мосту
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739542117_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_2aad970fa26ff5438c4f22e024686ca1.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Количество туристов, находящихся в Крыму, оценивается в десятки тысяч человек, несколько тысяч должны были в ближайшие дни выезжать, сообщил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский."Это десятки тысяч человек. При этом порядка нескольких тысяч должны в ближайшие два-три дня выехать. В нескольких тысяч и измеряется количество тех, кто только должен был заехать", - сказал Уманский.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://ria.ru/20221008/most-1822415086.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739542117_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_3a77ede354239802f3e3c01bd7b0df8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, чп на крымском мосту, республика крым
Туризм, Новости - Туризм, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
11:41 08.10.2022 (обновлено: 12:33 08.10.2022)
В Крыму находятся десятки тысяч туристов, заявили в РСТ
РСТ заявил, что в ближайшие дни Крым должны были покинуть несколько тысяч туристов