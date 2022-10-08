https://ria.ru/20221008/turisty-1822436865.html

В Крыму находятся десятки тысяч туристов, заявили в РСТ

В Крыму находятся десятки тысяч туристов, заявили в РСТ - РИА Новости, 08.10.2022

В Крыму находятся десятки тысяч туристов, заявили в РСТ

Количество туристов, находящихся в Крыму, оценивается в десятки тысяч человек, несколько тысяч должны были в ближайшие дни выезжать, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T11:41

2022-10-08T11:41

2022-10-08T12:33

туризм

новости - туризм

чп на крымском мосту

республика крым

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Количество туристов, находящихся в Крыму, оценивается в десятки тысяч человек, несколько тысяч должны были в ближайшие дни выезжать, сообщил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский."Это десятки тысяч человек. При этом порядка нескольких тысяч должны в ближайшие два-три дня выехать. В нескольких тысяч и измеряется количество тех, кто только должен был заехать", - сказал Уманский.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20221008/most-1822415086.html

республика крым

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, чп на крымском мосту, республика крым