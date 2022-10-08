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В Крыму находятся десятки тысяч туристов, заявили в РСТ - РИА Новости, 08.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221008/turisty-1822436865.html
В Крыму находятся десятки тысяч туристов, заявили в РСТ
В Крыму находятся десятки тысяч туристов, заявили в РСТ - РИА Новости, 08.10.2022
В Крыму находятся десятки тысяч туристов, заявили в РСТ
Количество туристов, находящихся в Крыму, оценивается в десятки тысяч человек, несколько тысяч должны были в ближайшие дни выезжать, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:41
2022-10-08T12:33
туризм
новости - туризм
чп на крымском мосту
республика крым
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Количество туристов, находящихся в Крыму, оценивается в десятки тысяч человек, несколько тысяч должны были в ближайшие дни выезжать, сообщил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский."Это десятки тысяч человек. При этом порядка нескольких тысяч должны в ближайшие два-три дня выехать. В нескольких тысяч и измеряется количество тех, кто только должен был заехать", - сказал Уманский.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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новости - туризм, чп на крымском мосту, республика крым
Туризм, Новости - Туризм, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
11:41 08.10.2022 (обновлено: 12:33 08.10.2022)
 
В Крыму находятся десятки тысяч туристов, заявили в РСТ

РСТ заявил, что в ближайшие дни Крым должны были покинуть несколько тысяч туристов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОтдыхающие загорают на пляже в Судаке
Отдыхающие загорают на пляже в Судаке - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие загорают на пляже в Судаке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Количество туристов, находящихся в Крыму, оценивается в десятки тысяч человек, несколько тысяч должны были в ближайшие дни выезжать, сообщил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
"Это десятки тысяч человек. При этом порядка нескольких тысяч должны в ближайшие два-три дня выехать. В нескольких тысяч и измеряется количество тех, кто только должен был заехать", - сказал Уманский.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
Кадры горящих цистерн на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 08:55
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
 
ТуризмНовости - ТуризмЧП на Крымском мостуРеспублика Крым
 
 
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