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Загоревшуюся цистерну с топливом вывели с Крымского моста

Загоревшуюся цистерну с топливом вывели с Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022

Загоревшуюся цистерну с топливом вывели с Крымского моста

Локомотив с частью вагонов грузового состава, в котором загорелась цистерна, выведен с Крымского моста в Керчь, сообщила ФГУП "Крымская железная дорога". РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T07:42

2022-10-08T07:42

2022-10-08T08:44

происшествия

олег крючков

керчь

крымская железная дорога

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Локомотив с частью вагонов грузового состава, в котором загорелась цистерна, выведен с Крымского моста в Керчь, сообщила ФГУП "Крымская железная дорога".Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. Движение по Крымскому мосту временно приостановлено."В 6.05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", - сообщили в пресс-службе "Крымской железной дороги".

https://ria.ru/20220817/most-1810167019.html

керчь

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происшествия, олег крючков, керчь, крымская железная дорога, чп на крымском мосту