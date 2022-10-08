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Загоревшуюся цистерну с топливом вывели с Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
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Загоревшуюся цистерну с топливом вывели с Крымского моста
Загоревшуюся цистерну с топливом вывели с Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
Загоревшуюся цистерну с топливом вывели с Крымского моста
Локомотив с частью вагонов грузового состава, в котором загорелась цистерна, выведен с Крымского моста в Керчь, сообщила ФГУП "Крымская железная дорога". РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T07:42
2022-10-08T08:44
происшествия
олег крючков
керчь
крымская железная дорога
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Локомотив с частью вагонов грузового состава, в котором загорелась цистерна, выведен с Крымского моста в Керчь, сообщила ФГУП "Крымская железная дорога".Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. Движение по Крымскому мосту временно приостановлено."В 6.05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", - сообщили в пресс-службе "Крымской железной дороги".
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происшествия, олег крючков, керчь, крымская железная дорога, чп на крымском мосту
Происшествия, Олег Крючков, Керчь, Крымская железная дорога, ЧП на Крымском мосту
07:42 08.10.2022 (обновлено: 08:44 08.10.2022)
 
Загоревшуюся цистерну с топливом вывели с Крымского моста

Загоревшуюся цистерну с топливом вывели с Крымского моста в Керчь

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Локомотив с частью вагонов грузового состава, в котором загорелась цистерна, выведен с Крымского моста в Керчь, сообщила ФГУП "Крымская железная дорога".
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. Движение по Крымскому мосту временно приостановлено.
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"В 6.05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", - сообщили в пресс-службе "Крымской железной дороги".
 
ПроисшествияОлег КрючковКерчьКрымская железная дорогаЧП на Крымском мосту
 
 
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