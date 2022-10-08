https://ria.ru/20221008/tseny-1822543782.html

В Белоруссии возбудили уголовные дела за завышение цен

В Белоруссии возбудили уголовные дела за завышение цен - РИА Новости, 08.10.2022

В Белоруссии возбудили уголовные дела за завышение цен

Правоохранительные органы Белоруссии завели первые уголовные дела из-за завышения цен на продовольственные товары, сообщили в новостном выпуске канала "Беларусь РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T22:27

2022-10-08T22:27

2022-10-08T23:28

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белоруссия

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МИНСК, 8 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы Белоруссии завели первые уголовные дела из-за завышения цен на продовольственные товары, сообщили в новостном выпуске канала "Беларусь 1".Сотрудники Комитета госконтроля выяснили, что в одном из магазинов в городе Лида на северо-западе страны стоимость колбасы увеличилась по сравнению с показателями на 6 октября. Еще одно уголовное дело по схожей причине возбудили в Могилевской области.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 октября провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, на котором раскритиковал рост стоимости товаров и текущий уровень инфляции. Глава государства распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. При этом он заявил, что готов гарантировать отсутствие товарного дефицита в республике. Лукашенко подчеркнул, что на прилавках должна оставаться продукция надлежащего качества в широком ассортименте. Президент также посоветовал подчиненным забыть термин "социально значимая продукция" — такого разделения, по его словам, больше нет.

https://ria.ru/20221008/lukashenko-1822538278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия