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В Белоруссии возбудили уголовные дела за завышение цен - РИА Новости, 08.10.2022
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В Белоруссии возбудили уголовные дела за завышение цен
В Белоруссии возбудили уголовные дела за завышение цен - РИА Новости, 08.10.2022
В Белоруссии возбудили уголовные дела за завышение цен
Правоохранительные органы Белоруссии завели первые уголовные дела из-за завышения цен на продовольственные товары, сообщили в новостном выпуске канала "Беларусь РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T22:27
2022-10-08T23:28
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МИНСК, 8 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы Белоруссии завели первые уголовные дела из-за завышения цен на продовольственные товары, сообщили в новостном выпуске канала "Беларусь 1".Сотрудники Комитета госконтроля выяснили, что в одном из магазинов в городе Лида на северо-западе страны стоимость колбасы увеличилась по сравнению с показателями на 6 октября. Еще одно уголовное дело по схожей причине возбудили в Могилевской области.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 октября провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, на котором раскритиковал рост стоимости товаров и текущий уровень инфляции. Глава государства распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. При этом он заявил, что готов гарантировать отсутствие товарного дефицита в республике. Лукашенко подчеркнул, что на прилавках должна оставаться продукция надлежащего качества в широком ассортименте. Президент также посоветовал подчиненным забыть термин "социально значимая продукция" — такого разделения, по его словам, больше нет.
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в мире, белоруссия
В мире, Белоруссия
22:27 08.10.2022 (обновлено: 23:28 08.10.2022)
 
В Белоруссии возбудили уголовные дела за завышение цен

"Беларусь 1": в Белоруссии возбудили уголовные дела за завышение цен на продукты

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкСетевой супермаркет "Евроопт" в городе Рогачеве в Белоруссии
Сетевой супермаркет Евроопт в городе Рогачеве в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Сетевой супермаркет "Евроопт" в городе Рогачеве в Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы Белоруссии завели первые уголовные дела из-за завышения цен на продовольственные товары, сообщили в новостном выпуске канала "Беларусь 1".
Сотрудники Комитета госконтроля выяснили, что в одном из магазинов в городе Лида на северо-западе страны стоимость колбасы увеличилась по сравнению с показателями на 6 октября. Еще одно уголовное дело по схожей причине возбудили в Могилевской области.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 октября провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, на котором раскритиковал рост стоимости товаров и текущий уровень инфляции. Глава государства распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. При этом он заявил, что готов гарантировать отсутствие товарного дефицита в республике.
Лукашенко подчеркнул, что на прилавках должна оставаться продукция надлежащего качества в широком ассортименте. Президент также посоветовал подчиненным забыть термин "социально значимая продукция" — такого разделения, по его словам, больше нет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 21:29
Лукашенко объяснил, почему не собирается "бегать по магазинам"
 
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