https://ria.ru/20221008/tseny-1822543782.html
В Белоруссии возбудили уголовные дела за завышение цен
В Белоруссии возбудили уголовные дела за завышение цен - РИА Новости, 08.10.2022
В Белоруссии возбудили уголовные дела за завышение цен
Правоохранительные органы Белоруссии завели первые уголовные дела из-за завышения цен на продовольственные товары, сообщили в новостном выпуске канала "Беларусь РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T22:27
2022-10-08T22:27
2022-10-08T23:28
в мире
белоруссия
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МИНСК, 8 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы Белоруссии завели первые уголовные дела из-за завышения цен на продовольственные товары, сообщили в новостном выпуске канала "Беларусь 1".Сотрудники Комитета госконтроля выяснили, что в одном из магазинов в городе Лида на северо-западе страны стоимость колбасы увеличилась по сравнению с показателями на 6 октября. Еще одно уголовное дело по схожей причине возбудили в Могилевской области.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 октября провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, на котором раскритиковал рост стоимости товаров и текущий уровень инфляции. Глава государства распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. При этом он заявил, что готов гарантировать отсутствие товарного дефицита в республике. Лукашенко подчеркнул, что на прилавках должна оставаться продукция надлежащего качества в широком ассортименте. Президент также посоветовал подчиненным забыть термин "социально значимая продукция" — такого разделения, по его словам, больше нет.
https://ria.ru/20221008/lukashenko-1822538278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия
22:27 08.10.2022 (обновлено: 23:28 08.10.2022)
В Белоруссии возбудили уголовные дела за завышение цен
"Беларусь 1": в Белоруссии возбудили уголовные дела за завышение цен на продукты
МИНСК, 8 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы Белоруссии завели первые уголовные дела из-за завышения цен на продовольственные товары, сообщили в новостном выпуске канала "Беларусь 1".
Сотрудники Комитета госконтроля выяснили, что в одном из магазинов в городе Лида на северо-западе страны стоимость колбасы увеличилась по сравнению с показателями на 6 октября. Еще одно уголовное дело по схожей причине возбудили в Могилевской области.
Президент Белоруссии
Александр Лукашенко 6 октября провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, на котором раскритиковал рост стоимости товаров и текущий уровень инфляции. Глава государства распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. При этом он заявил, что готов гарантировать отсутствие товарного дефицита в республике.
Лукашенко подчеркнул, что на прилавках должна оставаться продукция надлежащего качества в широком ассортименте. Президент также посоветовал подчиненным забыть термин "социально значимая продукция" — такого разделения, по его словам, больше нет.