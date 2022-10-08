https://ria.ru/20221008/tseny-1822450501.html

Краснов поручил проследить, чтобы в Крыму не завышали цены

Краснов поручил проследить, чтобы в Крыму не завышали цены - РИА Новости, 08.10.2022

Краснов поручил проследить, чтобы в Крыму не завышали цены

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проследить, чтобы не завышали цены на продукты и топливо в Крыму после ЧП на мосту, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:55

2022-10-08T12:55

2022-10-08T13:05

общество

чп на крымском мосту

игорь краснов

россия

республика крым

севастополь

национальный антитеррористический комитет рф

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проследить, чтобы не завышали цены на продукты и топливо в Крыму после ЧП на мосту, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратуры Республики Крым и города Севастополя обеспечат надзор за недопущением повышения цен производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю), а также стоимости востребованной продовольственной продукции и топлива", - говорится в сообщении.Кроме того, уточняет ведомство, прокуратура взяла на особый контроль ситуацию с доступностью для населения автомобильного топлива, продуктов питания и товаров первой необходимости."Операторы топливного рынка и представители крупных торговых сетей на полуострове располагают необходимыми запасами этих товаров. Прокурорами будут решительно пресекаться любые попытки создания искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения цен", - сообщается в релизе.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20221008/krym-1822444756.html

https://ria.ru/20221008/kherson-1822435444.html

россия

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, чп на крымском мосту, игорь краснов, россия, республика крым, севастополь, национальный антитеррористический комитет рф