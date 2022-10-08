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Краснов поручил проследить, чтобы в Крыму не завышали цены - РИА Новости, 08.10.2022
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Краснов поручил проследить, чтобы в Крыму не завышали цены
Краснов поручил проследить, чтобы в Крыму не завышали цены - РИА Новости, 08.10.2022
Краснов поручил проследить, чтобы в Крыму не завышали цены
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проследить, чтобы не завышали цены на продукты и топливо в Крыму после ЧП на мосту, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:55
2022-10-08T13:05
общество
чп на крымском мосту
игорь краснов
россия
республика крым
севастополь
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проследить, чтобы не завышали цены на продукты и топливо в Крыму после ЧП на мосту, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратуры Республики Крым и города Севастополя обеспечат надзор за недопущением повышения цен производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю), а также стоимости востребованной продовольственной продукции и топлива", - говорится в сообщении.Кроме того, уточняет ведомство, прокуратура взяла на особый контроль ситуацию с доступностью для населения автомобильного топлива, продуктов питания и товаров первой необходимости."Операторы топливного рынка и представители крупных торговых сетей на полуострове располагают необходимыми запасами этих товаров. Прокурорами будут решительно пресекаться любые попытки создания искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения цен", - сообщается в релизе.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://ria.ru/20221008/krym-1822444756.html
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общество, чп на крымском мосту, игорь краснов, россия, республика крым, севастополь, национальный антитеррористический комитет рф
Общество, ЧП на Крымском мосту, Игорь Краснов, Россия, Республика Крым, Севастополь, Национальный антитеррористический комитет РФ
12:55 08.10.2022 (обновлено: 13:05 08.10.2022)
 
Краснов поручил проследить, чтобы в Крыму не завышали цены

Генпрокурор Краснов поручил проследить, чтобы после ЧП на Крымском мосту не завышали цены

© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
© фото очевидца
Пожар на Крымском мосту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проследить, чтобы не завышали цены на продукты и топливо в Крыму после ЧП на мосту, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратуры Республики Крым и города Севастополя обеспечат надзор за недопущением повышения цен производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю), а также стоимости востребованной продовольственной продукции и топлива", - говорится в сообщении.
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Кроме того, уточняет ведомство, прокуратура взяла на особый контроль ситуацию с доступностью для населения автомобильного топлива, продуктов питания и товаров первой необходимости.
"Операторы топливного рынка и представители крупных торговых сетей на полуострове располагают необходимыми запасами этих товаров. Прокурорами будут решительно пресекаться любые попытки создания искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения цен", - сообщается в релизе.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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ОбществоЧП на Крымском мостуИгорь КрасновРоссияРеспублика КрымСевастопольНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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