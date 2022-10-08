https://ria.ru/20221008/tsar-1822402647.html

СМИ назвали дату окончательного вывода французских войск из ЦАР

СМИ назвали дату окончательного вывода французских войск из ЦАР - РИА Новости, 08.10.2022

СМИ назвали дату окончательного вывода французских войск из ЦАР

Последние 130 французских военных, которые находятся в Центральноафриканской республике (ЦАР), покинут эту страну к концу 2022 года, передает агентство Франс... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T03:03

2022-10-08T03:03

2022-10-08T05:17

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Последние 130 французских военных, которые находятся в Центральноафриканской республике (ЦАР), покинут эту страну к концу 2022 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР."Отбытие французских сил... должно произойти в последующие недели и закончиться к середине декабря", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что сейчас идет поиск замены французским специалистам, которые занимались материально-техническим обеспечением.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/frantsiya-1773283004.html

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в мире, банги, париж, оон