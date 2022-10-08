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СМИ назвали дату окончательного вывода французских войск из ЦАР - РИА Новости, 08.10.2022
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СМИ назвали дату окончательного вывода французских войск из ЦАР
СМИ назвали дату окончательного вывода французских войск из ЦАР - РИА Новости, 08.10.2022
СМИ назвали дату окончательного вывода французских войск из ЦАР
Последние 130 французских военных, которые находятся в Центральноафриканской республике (ЦАР), покинут эту страну к концу 2022 года, передает агентство Франс... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T03:03
2022-10-08T05:17
в мире
банги
париж
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Последние 130 французских военных, которые находятся в Центральноафриканской республике (ЦАР), покинут эту страну к концу 2022 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР."Отбытие французских сил... должно произойти в последующие недели и закончиться к середине декабря", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что сейчас идет поиск замены французским специалистам, которые занимались материально-техническим обеспечением.
https://radiosputnik.ria.ru/20220217/frantsiya-1773283004.html
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в мире, банги, париж, оон
В мире, Банги, Париж, ООН
03:03 08.10.2022 (обновлено: 05:17 08.10.2022)
 
СМИ назвали дату окончательного вывода французских войск из ЦАР

AFP: последние 130 французских военных покинут ЦАР к концу 2022 года

© AP Photo / Jerome DelayФранцузские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Французские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Последние 130 французских военных, которые находятся в Центральноафриканской республике (ЦАР), покинут эту страну к концу 2022 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.
"Отбытие французских сил... должно произойти в последующие недели и закончиться к середине декабря", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что сейчас идет поиск замены французским специалистам, которые занимались материально-техническим обеспечением.
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