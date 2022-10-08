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В США предупредили, что Запад застыл в шаге от рабства - РИА Новости, 08.10.2022
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В США предупредили, что Запад застыл в шаге от рабства
В США предупредили, что Запад застыл в шаге от рабства - РИА Новости, 08.10.2022
В США предупредили, что Запад застыл в шаге от рабства
Автор портала American Thinker предрек Западу участь стать в будущем "третьим миром" из-за бездействия элит и неспособности действовать в эпоху кризиса. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T16:30
2022-10-08T16:30
в мире
европа
америка
сша
эдинбургский университет
джанет йеллен
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Автор портала American Thinker предрек Западу участь стать в будущем "третьим миром" из-за бездействия элит и неспособности действовать в эпоху кризиса.Автор статьи Эрик Аттер посчитал особенно ироничным тот факт, что кризис западного мира развивается на фоне капитализма свободного рынка, который обещал миру всеобщее процветание."Как быстро "первый мир" может стать третьим. Как быстро люди могут превратиться из ханжеских лицемеров, сигнализирующих о добродетели, в реалистов, пытающихся выжить. &lt;...&gt; Мы наблюдаем трагическое начало всех этих явлений сейчас в Европе, Америке и большинстве западных стран. По иронии судьбы — или, возможно, нет — кажется, что длительные периоды беспрецедентного процветания сеют семена возможного упадка", — считает он.При этом автор считает, что главной причиной такого положения нужно считать поведение руководящего класса.Аттер заметил, что западный мир движется по траектории, намеченной шотландским судьей, писателем и историком, профессором всеобщей истории и греческих и римских древностей в Эдинбургском университете Александром Фрейзером Титлером. По мнению ученого, народы проходят путь от рабства к духовной вере, от духовной веры к великому мужеству, от великого мужества к свободе, от свободы к изобилию, от изобилия к эгоизму, от эгоизма к апатии, от апатии к зависимости, а от зависимости обратно к рабству."Мы сейчас на седьмом шаге. Будем надеяться, что мы не сделаем следующий шаг в рабство... Как бы часто и настойчиво демократы ни призывали нас сделать именно это", — заключил Аттер.Ранее глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что инфляция в США продолжает оставаться на неприемлемо высоких уровнях, что ведет к значительным рискам экономической безопасности.
https://ria.ru/20221008/bayden-1822445388.html
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в мире, европа, америка, сша, эдинбургский университет, джанет йеллен
В мире, Европа, Америка, США, Эдинбургский университет, Джанет Йеллен
16:30 08.10.2022
 
В США предупредили, что Запад застыл в шаге от рабства

American Thinker: из-за мировых элит западный "первый мир" может стать "третьим"

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Автор портала American Thinker предрек Западу участь стать в будущем "третьим миром" из-за бездействия элит и неспособности действовать в эпоху кризиса.
Автор статьи Эрик Аттер посчитал особенно ироничным тот факт, что кризис западного мира развивается на фоне капитализма свободного рынка, который обещал миру всеобщее процветание.
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"Как быстро "первый мир" может стать третьим. Как быстро люди могут превратиться из ханжеских лицемеров, сигнализирующих о добродетели, в реалистов, пытающихся выжить. <...> Мы наблюдаем трагическое начало всех этих явлений сейчас в Европе, Америке и большинстве западных стран. По иронии судьбы — или, возможно, нет — кажется, что длительные периоды беспрецедентного процветания сеют семена возможного упадка", — считает он.
При этом автор считает, что главной причиной такого положения нужно считать поведение руководящего класса.
"К сожалению, подавляющее большинство граждан западного мира теперь находится под пятой элит, которые не просто не заботятся о них — фактически не могут пренебрегать ими еще больше", — посетовал он.
Аттер заметил, что западный мир движется по траектории, намеченной шотландским судьей, писателем и историком, профессором всеобщей истории и греческих и римских древностей в Эдинбургском университете Александром Фрейзером Титлером. По мнению ученого, народы проходят путь от рабства к духовной вере, от духовной веры к великому мужеству, от великого мужества к свободе, от свободы к изобилию, от изобилия к эгоизму, от эгоизма к апатии, от апатии к зависимости, а от зависимости обратно к рабству.
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"Мы сейчас на седьмом шаге. Будем надеяться, что мы не сделаем следующий шаг в рабство... Как бы часто и настойчиво демократы ни призывали нас сделать именно это", — заключил Аттер.
Ранее глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что инфляция в США продолжает оставаться на неприемлемо высоких уровнях, что ведет к значительным рискам экономической безопасности.
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В миреЕвропаАмерикаСШАЭдинбургский университетДжанет Йеллен
 
 
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