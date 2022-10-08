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Москва добивается нормализации калининградского транзита, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
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Москва добивается нормализации калининградского транзита, заявил Лавров
Москва добивается нормализации калининградского транзита, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
Москва добивается нормализации калининградского транзита, заявил Лавров
Москва последовательно добивается полной нормализации грузового и пассажирского транзита в Калининградскую область, определенного прогресса в части... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:21
2022-10-08T12:21
сергей лавров
калининградская область
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Москва последовательно добивается полной нормализации грузового и пассажирского транзита в Калининградскую область, определенного прогресса в части возобновления доставки по железной дороге грузов, подпадающих под действие санкций, достичь удалось, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Последовательно добиваемся полной нормализации как грузового, так и пассажирского транзита. Удалось достичь определённого прогресса в части возобновления доставки по железной дороге грузов, подпадающих под действие антироссийских санкций ЕС", - заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".Он добавил, что это снизило остроту проблемы жизнеобеспечения Калининградской области, но не более того, необходимо также системное решение всех возникающих вопросов. "К ним относится банковская оплата услуг по перевозкам на территории Литвы, снятие препон для транспортировки скоропортящейся продукции, восстановление прежних параметров пассажирского транзита по железной дороге", - отметил министр.Лавров подчеркнул, что Москва не является сторонником конфронтации и предпочитает диалог, но на введенные ограничения не реагировать не может."Поэтому 29 сентября был подписан указ президента о запрете на осуществление международных автомобильных перевозок по России иностранными перевозчиками тех государств, которые ввели ограничения в отношении наших физических и юридических лиц. Любые новые выпады также не останутся без ответа. Ни у кого не должно быть иллюзий", - констатировал он.В целом, резюмировал Лавров, Вильнюс проявляет немалое рвение, создавая новые препятствия для транзита в Калининградскую область и обратно, для характеристики таких действий можно подобрать "разные эпитеты"."Главное же в другом – налицо нарушение Евросоюзом и Литвой своих политических обязательств перед Россией, а также Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве Россия-ЕС 1994 года и совместных заявлений Россия-ЕС от 2002 и 2004 годов", - подчеркнул глава МИД РФ.
https://ria.ru/20220919/kanal-1817880395.html
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сергей лавров, калининградская область, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Калининградская область, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:21 08.10.2022
 
Москва добивается нормализации калининградского транзита, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия последовательно добивается нормализации калининградского транзита

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкПрибытие первого грузового поезда с цементом в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза
Прибытие первого грузового поезда с цементом в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Прибытие первого грузового поезда с цементом в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Москва последовательно добивается полной нормализации грузового и пассажирского транзита в Калининградскую область, определенного прогресса в части возобновления доставки по железной дороге грузов, подпадающих под действие санкций, достичь удалось, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Последовательно добиваемся полной нормализации как грузового, так и пассажирского транзита. Удалось достичь определённого прогресса в части возобновления доставки по железной дороге грузов, подпадающих под действие антироссийских санкций ЕС", - заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
Он добавил, что это снизило остроту проблемы жизнеобеспечения Калининградской области, но не более того, необходимо также системное решение всех возникающих вопросов. "К ним относится банковская оплата услуг по перевозкам на территории Литвы, снятие препон для транспортировки скоропортящейся продукции, восстановление прежних параметров пассажирского транзита по железной дороге", - отметил министр.
Лавров подчеркнул, что Москва не является сторонником конфронтации и предпочитает диалог, но на введенные ограничения не реагировать не может.
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"Поэтому 29 сентября был подписан указ президента о запрете на осуществление международных автомобильных перевозок по России иностранными перевозчиками тех государств, которые ввели ограничения в отношении наших физических и юридических лиц. Любые новые выпады также не останутся без ответа. Ни у кого не должно быть иллюзий", - констатировал он.
В целом, резюмировал Лавров, Вильнюс проявляет немалое рвение, создавая новые препятствия для транзита в Калининградскую область и обратно, для характеристики таких действий можно подобрать "разные эпитеты".
"Главное же в другом – налицо нарушение Евросоюзом и Литвой своих политических обязательств перед Россией, а также Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве Россия-ЕС 1994 года и совместных заявлений Россия-ЕС от 2002 и 2004 годов", - подчеркнул глава МИД РФ.
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Сергей ЛавровКалининградская областьРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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