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Названы причины быстрого расхода интернет-трафика в смартфоне - РИА Новости, 08.10.2022
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Названы причины быстрого расхода интернет-трафика в смартфоне
Названы причины быстрого расхода интернет-трафика в смартфоне - РИА Новости, 08.10.2022
Названы причины быстрого расхода интернет-трафика в смартфоне
Причины, по которым оплаченный мобильный трафик может заканчиваться быстрее, чем ожидалось, назвал в интервью радио Sputnik эксперт по кибербезопасности Алексей РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T02:10
2022-10-08T02:10
технологии
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Причины, по которым оплаченный мобильный трафик может заканчиваться быстрее, чем ожидалось, назвал в интервью радио Sputnik эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.Российские телекоммуникационные компании долгое время предлагали пользователям мобильного интернета безлимитные тарифы, а теперь начинают отказываться от этой практики, сказал он. Между тем россияне привыкли расходовать трафик без ограничений, полагает Раевский.По его словам, неэкономное использование трафика – это главная причина, по которой интернет может неожиданно "заканчиваться".К аналогичным последствиям зачастую приводит установка разнообразных приложений, продолжил Раевский."Приложение, которым человек не пользуется, может "съедать" трафик и быть причиной того, что мобильный интернет неожиданно заканчивается", – сказал он.Подобные программы могут играть роль своеобразных вирусов, поглощающих ресурсы смартфона, добавил эксперт."Распознать это довольно просто: в настройках смартфона можно посмотреть потребляемые ресурсы, в том числе интернет-трафик. Проверьте, какие приложения потребляют больше, и подумайте, насколько они вам нужны" – рекомендует Раевский.Настоящие вирусы в смартфонах пока выявляются редко, уточнил он."Вирус на мобильном устройстве – это пока еще экзотика, такое нечасто случается. Но если какой-то вредоносный программный код действительно попал в смартфон и расходует трафик, просто удалить его не получится", – предупредил Алексей Раевский в интервью радио Sputnik.Чтобы избавиться от вредоносной программы, придется либо сбросить все настройки смартфона до заводских, либо установить антивирус, пояснил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20221004/internet-trafik-1821439600.html
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технологии
Технологии
02:10 08.10.2022
 
Названы причины быстрого расхода интернет-трафика в смартфоне

Эксперт Раевский объяснил быстрый расход интернет-трафика устаревшими привычками россиян

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкДевушка в парке
Девушка в парке - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Причины, по которым оплаченный мобильный трафик может заканчиваться быстрее, чем ожидалось, назвал в интервью радио Sputnik эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
Российские телекоммуникационные компании долгое время предлагали пользователям мобильного интернета безлимитные тарифы, а теперь начинают отказываться от этой практики, сказал он. Между тем россияне привыкли расходовать трафик без ограничений, полагает Раевский.
"Сегодня провайдеры начинают отказываться от безлимитных тарифов, а у пользователей нет привычки следить за расходом трафика. Многие смотрят с помощью мобильного интернета видеоролики и фильмы, пересылают файлы большого объема. При этом трафик "утекает". Социальные сети тоже "съедают" довольно много", – отметил эксперт.
По его словам, неэкономное использование трафика – это главная причина, по которой интернет может неожиданно "заканчиваться".
К аналогичным последствиям зачастую приводит установка разнообразных приложений, продолжил Раевский.
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"Приложение, которым человек не пользуется, может "съедать" трафик и быть причиной того, что мобильный интернет неожиданно заканчивается", – сказал он.
Подобные программы могут играть роль своеобразных вирусов, поглощающих ресурсы смартфона, добавил эксперт.
"Распознать это довольно просто: в настройках смартфона можно посмотреть потребляемые ресурсы, в том числе интернет-трафик. Проверьте, какие приложения потребляют больше, и подумайте, насколько они вам нужны" – рекомендует Раевский.
Настоящие вирусы в смартфонах пока выявляются редко, уточнил он.
"Вирус на мобильном устройстве – это пока еще экзотика, такое нечасто случается. Но если какой-то вредоносный программный код действительно попал в смартфон и расходует трафик, просто удалить его не получится", – предупредил Алексей Раевский в интервью радио Sputnik.
Чтобы избавиться от вредоносной программы, придется либо сбросить все настройки смартфона до заводских, либо установить антивирус, пояснил он.
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