https://ria.ru/20221008/terror-1822468692.html

Против России ведется война и террор, заявил секретарь СПЧ

Против России ведется война и террор, заявил секретарь СПЧ - РИА Новости, 08.10.2022

Против России ведется война и террор, заявил секретарь СПЧ

Против России ведется война и террор, нужно отвечать адекватно и действенно, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:51

2022-10-08T14:51

2022-10-08T14:51

александр точенов

дарья дугина

москва

украина

россия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Против России ведется война и террор, нужно отвечать адекватно и действенно, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Точенов.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека."Слишком много раздолбайства и безответственности. Нам всем давно уже пора очнуться и понять, что против России ведут войну и террор, а у нас только СВО на Украине (теперь уже практически только на нашей территории). Под ударом могут оказаться кто и где угодно на территории всей России, а не только в регионах, где идет СВО и приграничных с Украиной", - говорится в заявлении Точенова, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.Он напомнил, что убийство журналистки Дарьи Дугиной произошло под Москвой."Возможно, есть вредительство и предательство, с этим пусть соответствующие органы занимаются. Про красные линии даже не заикаюсь, если про китайцев говорят "сто первое китайское предупреждение", то у нас сто первая красная линия. Как-то уже надо адекватно отвечать, симметрично или ассиметрично, но адекватно и действенно", - заявил Точенов.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20221008/mironov-1822466853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры горящих цистерн на Крымском мосту На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена. 2022-10-08T14:51 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр точенов, дарья дугина, москва, украина, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)