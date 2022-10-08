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Против России ведется война и террор, заявил секретарь СПЧ - РИА Новости, 08.10.2022
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Против России ведется война и террор, заявил секретарь СПЧ
Против России ведется война и террор, заявил секретарь СПЧ - РИА Новости, 08.10.2022
Против России ведется война и террор, заявил секретарь СПЧ
Против России ведется война и террор, нужно отвечать адекватно и действенно, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:51
2022-10-08T14:51
александр точенов
дарья дугина
москва
украина
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Против России ведется война и террор, нужно отвечать адекватно и действенно, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Точенов.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека."Слишком много раздолбайства и безответственности. Нам всем давно уже пора очнуться и понять, что против России ведут войну и террор, а у нас только СВО на Украине (теперь уже практически только на нашей территории). Под ударом могут оказаться кто и где угодно на территории всей России, а не только в регионах, где идет СВО и приграничных с Украиной", - говорится в заявлении Точенова, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.Он напомнил, что убийство журналистки Дарьи Дугиной произошло под Москвой."Возможно, есть вредительство и предательство, с этим пусть соответствующие органы занимаются. Про красные линии даже не заикаюсь, если про китайцев говорят "сто первое китайское предупреждение", то у нас сто первая красная линия. Как-то уже надо адекватно отвечать, симметрично или ассиметрично, но адекватно и действенно", - заявил Точенов.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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Кадры горящих цистерн на Крымском мосту
На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена.
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александр точенов, дарья дугина, москва, украина, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Александр Точенов, Дарья Дугина, Москва, Украина, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
14:51 08.10.2022
 
Против России ведется война и террор, заявил секретарь СПЧ

Секретарь СПЧ Точенов: призвал адекватно отвечать на развязанный против России террор

© AFP 2022Пожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AFP 2022
Пожар на Крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Против России ведется война и террор, нужно отвечать адекватно и действенно, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Точенов.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
"Слишком много раздолбайства и безответственности. Нам всем давно уже пора очнуться и понять, что против России ведут войну и террор, а у нас только СВО на Украине (теперь уже практически только на нашей территории). Под ударом могут оказаться кто и где угодно на территории всей России, а не только в регионах, где идет СВО и приграничных с Украиной", - говорится в заявлении Точенова, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.
Он напомнил, что убийство журналистки Дарьи Дугиной произошло под Москвой.
"Возможно, есть вредительство и предательство, с этим пусть соответствующие органы занимаются. Про красные линии даже не заикаюсь, если про китайцев говорят "сто первое китайское предупреждение", то у нас сто первая красная линия. Как-то уже надо адекватно отвечать, симметрично или ассиметрично, но адекватно и действенно", - заявил Точенов.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 14:35
Миронов призвал дать "беспредельно жесткий ответ" на подрыв Крымского моста
 
Александр ТоченовДарья ДугинаМоскваУкраинаРоссияНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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