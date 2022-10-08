https://ria.ru/20221008/terakt-1822515470.html
Спецслужбы предотвратили теракт в центре Херсона
Спецслужбы предотвратили теракт в центре Херсона - РИА Новости, 08.10.2022
Спецслужбы предотвратили теракт в центре Херсона
Силовики предотвратили теракт в отделении Промсвязьбанка в центре Херсона, который готовили украинские боевики, сообщил журналистам представитель экстренных... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T19:08
2022-10-08T19:08
2022-10-08T20:22
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
киев
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промсвязьбанк
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ХЕРСОН, 8 окт — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в отделении Промсвязьбанка в центре Херсона, который готовили украинские боевики, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.Уточняется, что инцидент прошел на проспекте Ушакова и мог привести к многочисленным жертвам среди мирного населения.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
https://ria.ru/20221008/terakt-1822501056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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19:08 08.10.2022 (обновлено: 20:22 08.10.2022)
Спецслужбы предотвратили теракт в центре Херсона
Спецслужбы предотвратили теракт в отделении Промсвязьбанка в Херсоне, который готовил Киев