https://ria.ru/20221008/terakt-1822515470.html

Спецслужбы предотвратили теракт в центре Херсона

Спецслужбы предотвратили теракт в центре Херсона - РИА Новости, 08.10.2022

Спецслужбы предотвратили теракт в центре Херсона

Силовики предотвратили теракт в отделении Промсвязьбанка в центре Херсона, который готовили украинские боевики, сообщил журналистам представитель экстренных... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T19:08

2022-10-08T19:08

2022-10-08T20:22

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

киев

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

промсвязьбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813703979_441:752:2745:2048_1920x0_80_0_0_e2efa86dfdbee497ab6ac4c4607d9b77.jpg

ХЕРСОН, 8 окт — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в отделении Промсвязьбанка в центре Херсона, который готовили украинские боевики, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.Уточняется, что инцидент прошел на проспекте Ушакова и мог привести к многочисленным жертвам среди мирного населения.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.

https://ria.ru/20221008/terakt-1822501056.html

херсон

киев

херсонская область

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсон, киев, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, промсвязьбанк, владимир путин, запорожская область