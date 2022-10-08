17:54 08.10.2022 (обновлено: 19:07 08.10.2022)
В Скадовске в Херсонской области предотвратили теракт
В Скадовске в Херсонской области предотвратили теракт рядом с административным зданием
Российский военнослужащий. Архивное фото
ХЕРСОН, 8 окт — РИА Новости. Спецслужбы предотвратили теракт в городе Скадовске в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.
По его словам, силовики нашли возле административного здания самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.
"Возле административного здания по улице Александровской обнаружено и обезврежено начиненное поражающими элементами СВУ мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте", — рассказали в экстренных службах.
Отмечается также, что в настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.