https://ria.ru/20221008/terakt-1822501056.html

В Скадовске в Херсонской области предотвратили теракт

В Скадовске в Херсонской области предотвратили теракт - РИА Новости, 08.10.2022

В Скадовске в Херсонской области предотвратили теракт

Спецслужбы предотвратили теракт в городе Скадовске в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T17:54

2022-10-08T17:54

2022-10-08T19:07

херсонская область

происшествия

россия

владимир путин

запорожская область

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ХЕРСОН, 8 окт — РИА Новости. Спецслужбы предотвратили теракт в городе Скадовске в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.По его словам, силовики нашли возле административного здания самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.Отмечается также, что в настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.

https://ria.ru/20221007/rassledovanie-1822366887.html

херсонская область

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , происшествия, россия, владимир путин, запорожская область