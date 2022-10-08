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В Скадовске в Херсонской области предотвратили теракт - РИА Новости, 08.10.2022
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В Скадовске в Херсонской области предотвратили теракт
В Скадовске в Херсонской области предотвратили теракт - РИА Новости, 08.10.2022
В Скадовске в Херсонской области предотвратили теракт
Спецслужбы предотвратили теракт в городе Скадовске в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T17:54
2022-10-08T19:07
херсонская область
происшествия
россия
владимир путин
запорожская область
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ХЕРСОН, 8 окт — РИА Новости. Спецслужбы предотвратили теракт в городе Скадовске в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.По его словам, силовики нашли возле административного здания самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.Отмечается также, что в настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
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херсонская область , происшествия, россия, владимир путин, запорожская область
Херсонская область , Происшествия, Россия, Владимир Путин, Запорожская область
17:54 08.10.2022 (обновлено: 19:07 08.10.2022)
 
В Скадовске в Херсонской области предотвратили теракт

В Скадовске в Херсонской области предотвратили теракт рядом с административным зданием

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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ХЕРСОН, 8 окт — РИА Новости. Спецслужбы предотвратили теракт в городе Скадовске в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.
По его словам, силовики нашли возле административного здания самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

"Возле административного здания по улице Александровской обнаружено и обезврежено начиненное поражающими элементами СВУ мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте", — рассказали в экстренных службах.

Отмечается также, что в настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
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