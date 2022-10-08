https://ria.ru/20221008/tayvan-1822432237.html

МИД Китая прокомментировал предложение Илона Маска по Тайваню

МИД Китая прокомментировал предложение Илона Маска по Тайваню - РИА Новости, 08.10.2022

МИД Китая прокомментировал предложение Илона Маска по Тайваню

Тайваньский вопрос — внутреннее дело Китая, Пекин будет придерживаться курса на мирное воссоединение страны на основе формулы "одна страна — две системы",... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T11:13

2022-10-08T11:13

2022-10-08T16:30

в мире

илон маск

нэнси пелоси

тайвань

сша

китай

мид кнр

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ПЕКИН, 8 окт — РИА Новости. Тайваньский вопрос — внутреннее дело Китая, Пекин будет придерживаться курса на мирное воссоединение страны на основе формулы "одна страна — две системы", заявила на брифинге в субботу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя предложение американского предпринимателя Илона Маска сделать из Тайваня особый административный район КНР."Во-первых, тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Позиция Китая в решении тайваньского вопроса последовательна и ясна. Мы будем придерживаться основного курса на мирное воссоединение страны, принципа "одна страна — две системы", — сказала дипломат.Мао Нин подчеркнула, что Китай будет решительно пресекать попытки сепаратистов отколоть Тайвань, решительно противодействовать вмешательству внешних сил и защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил в интервью британской газете Financial Times, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район КНР. "Моя рекомендация <...> состояла бы в том, чтобы придумать специальную административную зону для Тайваня, — цитирует его издание. "Я думаю, что, возможно, они могли бы достичь договоренностей, более либеральных, чем для Гонконга", — добавил Маск. Он признал, что идея, вероятно, понравится не всем. "Маск считает, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен", — отмечается в публикации.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил ее визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив.

https://ria.ru/20221003/tayvan-1821103928.html

https://ria.ru/20221007/bayden-1822316603.html

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сша

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, илон маск, нэнси пелоси, тайвань, сша, китай, мид кнр