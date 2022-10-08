https://ria.ru/20221008/tayvan-1822432237.html
МИД Китая прокомментировал предложение Илона Маска по Тайваню
МИД Китая прокомментировал предложение Илона Маска по Тайваню - РИА Новости, 08.10.2022
МИД Китая прокомментировал предложение Илона Маска по Тайваню
Тайваньский вопрос — внутреннее дело Китая, Пекин будет придерживаться курса на мирное воссоединение страны на основе формулы "одна страна — две системы",... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:13
2022-10-08T11:13
2022-10-08T16:30
в мире
илон маск
нэнси пелоси
тайвань
сша
китай
мид кнр
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ПЕКИН, 8 окт — РИА Новости. Тайваньский вопрос — внутреннее дело Китая, Пекин будет придерживаться курса на мирное воссоединение страны на основе формулы "одна страна — две системы", заявила на брифинге в субботу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя предложение американского предпринимателя Илона Маска сделать из Тайваня особый административный район КНР."Во-первых, тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Позиция Китая в решении тайваньского вопроса последовательна и ясна. Мы будем придерживаться основного курса на мирное воссоединение страны, принципа "одна страна — две системы", — сказала дипломат.Мао Нин подчеркнула, что Китай будет решительно пресекать попытки сепаратистов отколоть Тайвань, решительно противодействовать вмешательству внешних сил и защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил в интервью британской газете Financial Times, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район КНР. "Моя рекомендация <...> состояла бы в том, чтобы придумать специальную административную зону для Тайваня, — цитирует его издание. "Я думаю, что, возможно, они могли бы достичь договоренностей, более либеральных, чем для Гонконга", — добавил Маск. Он признал, что идея, вероятно, понравится не всем. "Маск считает, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен", — отмечается в публикации.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил ее визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив.
https://ria.ru/20221003/tayvan-1821103928.html
https://ria.ru/20221007/bayden-1822316603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, нэнси пелоси, тайвань, сша, китай, мид кнр
В мире, Илон Маск, Нэнси Пелоси, Тайвань, США, Китай, МИД КНР
11:13 08.10.2022 (обновлено: 16:30 08.10.2022)
МИД Китая прокомментировал предложение Илона Маска по Тайваню
МИД Китая в ответ на слова Маска назвал вопрос Тайваня внутренним делом страны
ПЕКИН, 8 окт — РИА Новости. Тайваньский вопрос — внутреннее дело Китая, Пекин будет придерживаться курса на мирное воссоединение страны на основе формулы "одна страна — две системы", заявила на брифинге в субботу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя предложение американского предпринимателя Илона Маска сделать из Тайваня особый административный район КНР.
"Во-первых, тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Позиция Китая в решении тайваньского вопроса последовательна и ясна. Мы будем придерживаться основного курса на мирное воссоединение страны, принципа "одна страна — две системы", — сказала дипломат.
Мао Нин подчеркнула, что Китай будет решительно пресекать попытки сепаратистов отколоть Тайвань, решительно противодействовать вмешательству внешних сил и защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.
Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил в интервью британской газете Financial Times, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район КНР. "Моя рекомендация <...> состояла бы в том, чтобы придумать специальную административную зону для Тайваня, — цитирует его издание. "Я думаю, что, возможно, они могли бы достичь договоренностей, более либеральных, чем для Гонконга", — добавил Маск. Он признал, что идея, вероятно, понравится не всем. "Маск считает, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен", — отмечается в публикации.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил ее визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив.