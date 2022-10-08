https://ria.ru/20221008/suda-1822514122.html

Три пассажирских судна готовы к работе в Крыму

Три пассажирских судна готовы к работе в Крыму - РИА Новости, 08.10.2022

Три пассажирских судна готовы к работе в Крыму

Три пассажирских судна в случае необходимости готовы приступить к работе в Крыму с вечера 8 октября, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T19:03

2022-10-08T19:03

2022-10-08T19:03

происшествия

россия

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

следственный комитет россии (ск рф)

национальный антитеррористический комитет рф

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Три пассажирских судна в случае необходимости готовы приступить к работе в Крыму с вечера 8 октября, сообщает Минтранс РФ."С вечера 08 октября 2022 года готовы приступить к работе в случае необходимости три пассажирских судна вместимостью 100, 200, и 250 человек", - говорится в сообщении.Ведомство также отмечает, что для возобновления функционирования Керченской паромной переправы Росморречфлотом организована соответствующая работа.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20221008/krym-1822512408.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), следственный комитет россии (ск рф), национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту