https://ria.ru/20221008/suda-1822514122.html
Три пассажирских судна готовы к работе в Крыму
Три пассажирских судна готовы к работе в Крыму - РИА Новости, 08.10.2022
Три пассажирских судна готовы к работе в Крыму
Три пассажирских судна в случае необходимости готовы приступить к работе в Крыму с вечера 8 октября, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T19:03
2022-10-08T19:03
2022-10-08T19:03
происшествия
россия
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
следственный комитет россии (ск рф)
национальный антитеррористический комитет рф
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805330688_0:0:3137:1764_1920x0_80_0_0_9fb9b0b1b94e1589821cceb56be6a3c0.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Три пассажирских судна в случае необходимости готовы приступить к работе в Крыму с вечера 8 октября, сообщает Минтранс РФ."С вечера 08 октября 2022 года готовы приступить к работе в случае необходимости три пассажирских судна вместимостью 100, 200, и 250 человек", - говорится в сообщении.Ведомство также отмечает, что для возобновления функционирования Керченской паромной переправы Росморречфлотом организована соответствующая работа.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
https://ria.ru/20221008/krym-1822512408.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805330688_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_a1ae3b4b8cd945a98888cfc374b32871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), следственный комитет россии (ск рф), национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту
Происшествия, Россия, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Следственный комитет России (СК РФ), Национальный антитеррористический комитет РФ, ЧП на Крымском мосту
Три пассажирских судна готовы к работе в Крыму
Минтранс: три пассажирских судна при необходимости готовы работать в Крыму уже вечером