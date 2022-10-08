https://ria.ru/20221008/stoyanki-1822414720.html

В Краснодарском крае организовали стоянки после ЧП на Крымском мосту

В Краснодарском крае организовали стоянки после ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

В Краснодарском крае организовали стоянки после ЧП на Крымском мосту

Стоянки организовали для водителей в районе поселка Ильич и на развилке на развилке Тамань - Волна в Краснодарском крае для водителей, которые в настоящее время РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T08:48

2022-10-08T08:48

2022-10-08T08:48

происшествия

олег крючков

краснодарский край

чп на крымском мосту

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СОЧИ, 8 окт - РИА Новости. Стоянки организовали для водителей в районе поселка Ильич и на развилке на развилке Тамань - Волна в Краснодарском крае для водителей, которые в настоящее время не могут проехать по Крымскому мосту, сейчас планируется развернуть полевые кухни и туалеты, сообщает оперштаб региона.По предварительным данным известно, что в субботу загорелась цистерна с топливом на одном из участков Крымского моста. По данным советника главы Крыма Олега Крючкова на данный момент идет тушение, арки моста не повреждены."Для водителей, которые не могут проехать по Крымскому мосту, организовали стоянки: в районе поселка Ильич и на развилке Тамань - Волна", - говорится в сообщении.Дополнительно уточняется, что на местах стоянок организуют полевые кухни, туалеты. Кроме этого, Краснодарский край готов открыть семь стоянок в случае необходимости, рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221008/krym-1822413059.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, олег крючков, краснодарский край, чп на крымском мосту