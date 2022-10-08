https://ria.ru/20221008/ssha-1822441457.html
Лавров призвал США отказаться от претензий на мировое господство
Лавров призвал США отказаться от претензий на мировое господство - РИА Новости, 08.10.2022
Лавров призвал США отказаться от претензий на мировое господство
Вашингтону необходимо провести серьезную работу над ошибками, отказаться от претензий на мировое господство и сделать выводы из провалов своих попыток... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:02
2022-10-08T12:02
2022-10-08T12:03
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749879185_34:0:2406:1334_1920x0_80_0_0_69f2c148a509fb83bf4cc39fa60a3565.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вашингтону необходимо провести серьезную работу над ошибками, отказаться от претензий на мировое господство и сделать выводы из провалов своих попыток вмешиваться в дела России, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что русофобски настроенные элиты США "мыслят иррационально, подталкивая Белый дом к открытой конфронтации с Россией"."По сути, речь идет о безрассудной линии на нагнетание международной напряженности. Реально ли разорвать этот "порочный круг"? Конечно, да. Для продвижения вперед Вашингтону необходимо провести серьезную работу над ошибками и отказаться от претензий на мировое господство", - отметил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".По словам Лаврова, Вашингтону "стоило бы также сделать выводы из провалов своих попыток вмешиваться в наши внутренние дела". "Понимаем, что осознание новой расстановки сил в мире дается США непросто и болезненно. Но чем раньше они начнут считаться с геополитической реальностью, тем меньше "наломают дров" и тем лучше пойдет объективный процесс формирования более справедливого и демократичного полицентричного мироустройства", - заключил глава российской дипломатии.
https://ria.ru/20221008/nasams-1821938794.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766280253_0:0:2893:2170_1920x0_80_0_0_f150c1dd194717cc360a9204cbf62895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, сша
Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика, США
12:02 08.10.2022 (обновлено: 12:03 08.10.2022)
Лавров призвал США отказаться от претензий на мировое господство
Глава МИД Лавров призвал США отказаться от претензий на мировое господство
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Вашингтону необходимо провести серьезную работу над ошибками, отказаться от претензий на мировое господство и сделать выводы из провалов своих попыток вмешиваться в дела России, заявил
в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что русофобски настроенные элиты США "мыслят иррационально, подталкивая Белый дом к открытой конфронтации с Россией".
"По сути, речь идет о безрассудной линии на нагнетание международной напряженности. Реально ли разорвать этот "порочный круг"? Конечно, да. Для продвижения вперед Вашингтону необходимо провести серьезную работу над ошибками и отказаться от претензий на мировое господство", - отметил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
По словам Лаврова, Вашингтону "стоило бы также сделать выводы из провалов своих попыток вмешиваться в наши внутренние дела". "Понимаем, что осознание новой расстановки сил в мире дается США непросто и болезненно. Но чем раньше они начнут считаться с геополитической реальностью, тем меньше "наломают дров" и тем лучше пойдет объективный процесс формирования более справедливого и демократичного полицентричного мироустройства", - заключил глава российской дипломатии.