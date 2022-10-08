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Лавров призвал США отказаться от претензий на мировое господство

Лавров призвал США отказаться от претензий на мировое господство - РИА Новости, 08.10.2022

Лавров призвал США отказаться от претензий на мировое господство

Вашингтону необходимо провести серьезную работу над ошибками, отказаться от претензий на мировое господство и сделать выводы из провалов своих попыток... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:02

2022-10-08T12:02

2022-10-08T12:03

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

сша

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вашингтону необходимо провести серьезную работу над ошибками, отказаться от претензий на мировое господство и сделать выводы из провалов своих попыток вмешиваться в дела России, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что русофобски настроенные элиты США "мыслят иррационально, подталкивая Белый дом к открытой конфронтации с Россией"."По сути, речь идет о безрассудной линии на нагнетание международной напряженности. Реально ли разорвать этот "порочный круг"? Конечно, да. Для продвижения вперед Вашингтону необходимо провести серьезную работу над ошибками и отказаться от претензий на мировое господство", - отметил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".По словам Лаврова, Вашингтону "стоило бы также сделать выводы из провалов своих попыток вмешиваться в наши внутренние дела". "Понимаем, что осознание новой расстановки сил в мире дается США непросто и болезненно. Но чем раньше они начнут считаться с геополитической реальностью, тем меньше "наломают дров" и тем лучше пойдет объективный процесс формирования более справедливого и демократичного полицентричного мироустройства", - заключил глава российской дипломатии.

https://ria.ru/20221008/nasams-1821938794.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, сша