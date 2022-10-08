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В США выступили с требованием в отношении Зеленского - РИА Новости, 08.10.2022
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В США выступили с требованием в отношении Зеленского
В США выступили с требованием в отношении Зеленского - РИА Новости, 08.10.2022
В США выступили с требованием в отношении Зеленского
США не должны позволять Владимиру Зеленскому "водить себя за нос" на "грань ядерной войны", пишет в статье для The American Conservative колумнист Род Дреер. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T03:51
2022-10-08T05:29
в мире
сша
владимир зеленский
джо байден
украина
нато
владимир путин
оон
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. США не должны позволять Владимиру Зеленскому "водить себя за нос" на "грань ядерной войны", пишет в статье для The American Conservative колумнист Род Дреер.Как указал автор, в интересах Зеленского заставить США и Европу оказывать максимальную помощь Украине, однако это "явно" не в интересах американцев, особенно с учетом недавних слов президента Джо Байдена об угрозе ядерного Армагеддона.По его словам, максимализм Зеленского достиг своего апогея, при этом "крайне неприятно" видеть, как западный правящий класс "сходит с ума" по нему, проецируя на него свои собственные мечты.Так, он раскритиковал мысль о том, что Украина якобы отстаивает либеральный миропорядок. Если украинский национализм не вызывает сомнений, то приверженность киевских властей демократическим ценностям не соотносится с их действиями, отметил он.Автор напомнил о запрете Зеленским 11 политических партий, ряда СМИ, ограничении школьного обучения на русском языке, а также его потворствовании неонацистским формированиям и идеологии. Кроме того, раскрытие документов Pandora в 2021 году продемонстрировало, что Зеленский, несмотря на активное использование темы борьбы с коррупцией, вместе со своими "закадычными друзьями" хранил спрятанное на зарубежных банковских счетах состояние.Как подчеркнул Дреер, подобные измышления заставили его вспомнить слова одного дипломата о том, что американцы, приезжая в другие страны, "видят то, что они хотят видеть" в соответствии со своими внутриполитическими взглядами. Он добавил, что жители США, которые любят свою страну, не должны позволять Зеленскому "водить нас за нос на грань ядерной войны".Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов" со стороны Москвы. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против соседней страны, а подразумевал превентивные санкции.Как заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, Москва учтет слова Зеленского при принятии мер по обеспечению ядерного сдерживания и безопасности страны. В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822354425.html
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в мире, сша, владимир зеленский, джо байден, украина, нато, владимир путин, оон
В мире, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, НАТО, Владимир Путин, ООН
03:51 08.10.2022 (обновлено: 05:29 08.10.2022)
 
В США выступили с требованием в отношении Зеленского

Колумнист TAC Дреер заявил, что США не должны позволять Зеленскому "водить себя за нос"

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. США не должны позволять Владимиру Зеленскому "водить себя за нос" на "грань ядерной войны", пишет в статье для The American Conservative колумнист Род Дреер.
Как указал автор, в интересах Зеленского заставить США и Европу оказывать максимальную помощь Украине, однако это "явно" не в интересах американцев, особенно с учетом недавних слов президента Джо Байдена об угрозе ядерного Армагеддона.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Американский журналист признался, что его тошнит от Зеленского
По его словам, максимализм Зеленского достиг своего апогея, при этом "крайне неприятно" видеть, как западный правящий класс "сходит с ума" по нему, проецируя на него свои собственные мечты.
Так, он раскритиковал мысль о том, что Украина якобы отстаивает либеральный миропорядок. Если украинский национализм не вызывает сомнений, то приверженность киевских властей демократическим ценностям не соотносится с их действиями, отметил он.
Автор напомнил о запрете Зеленским 11 политических партий, ряда СМИ, ограничении школьного обучения на русском языке, а также его потворствовании неонацистским формированиям и идеологии. Кроме того, раскрытие документов Pandora в 2021 году продемонстрировало, что Зеленский, несмотря на активное использование темы борьбы с коррупцией, вместе со своими "закадычными друзьями" хранил спрятанное на зарубежных банковских счетах состояние.
Как подчеркнул Дреер, подобные измышления заставили его вспомнить слова одного дипломата о том, что американцы, приезжая в другие страны, "видят то, что они хотят видеть" в соответствии со своими внутриполитическими взглядами. Он добавил, что жители США, которые любят свою страну, не должны позволять Зеленскому "водить нас за нос на грань ядерной войны".
Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов" со стороны Москвы. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против соседней страны, а подразумевал превентивные санкции.
Как заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, Москва учтет слова Зеленского при принятии мер по обеспечению ядерного сдерживания и безопасности страны. В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Слабоумный с кнопкой: американцы ответили испугавшемуся Армагеддона Байдену
 
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