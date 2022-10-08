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На Южно-Донецком направлении уничтожили более 90 украинских военных - РИА Новости, 08.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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На Южно-Донецком направлении уничтожили более 90 украинских военных
На Южно-Донецком направлении уничтожили более 90 украинских военных - РИА Новости, 08.10.2022
На Южно-Донецком направлении уничтожили более 90 украинских военных
ВС РФ отразили украинскую контратаку на Южно-Донецком направлении, уничтожив более 90 военных противника, два танка, восемь бронемашин и шесть автомобиле,... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:24
2022-10-08T16:06
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ВС РФ отразили украинскую контратаку на Южно-Донецком направлении, уничтожив более 90 военных противника, два танка, восемь бронемашин и шесть автомобиле, заявили в субботу в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении отражена попытка контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады президента Украины. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей", - заявили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, В мире
15:24 08.10.2022 (обновлено: 16:06 08.10.2022)
 
На Южно-Донецком направлении уничтожили более 90 украинских военных

Минобороны: на Южно-Донецком направлении уничтожили более 90 украинских военных

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкУничтожение позиций ВСУ в ходе спецоперации
Уничтожение позиций ВСУ в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтожение позиций ВСУ в ходе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ВС РФ отразили украинскую контратаку на Южно-Донецком направлении, уничтожив более 90 военных противника, два танка, восемь бронемашин и шесть автомобиле, заявили в субботу в Минобороны России.
"На Южно-Донецком направлении отражена попытка контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады президента Украины. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей", - заявили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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