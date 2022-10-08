https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822474612.html

На Южно-Донецком направлении уничтожили более 90 украинских военных

На Южно-Донецком направлении уничтожили более 90 украинских военных - РИА Новости, 08.10.2022

На Южно-Донецком направлении уничтожили более 90 украинских военных

ВС РФ отразили украинскую контратаку на Южно-Донецком направлении, уничтожив более 90 военных противника, два танка, восемь бронемашин и шесть автомобиле,... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:24

2022-10-08T15:24

2022-10-08T16:06

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ВС РФ отразили украинскую контратаку на Южно-Донецком направлении, уничтожив более 90 военных противника, два танка, восемь бронемашин и шесть автомобиле, заявили в субботу в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении отражена попытка контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады президента Украины. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей", - заявили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, в мире