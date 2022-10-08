https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822474612.html
На Южно-Донецком направлении уничтожили более 90 украинских военных
На Южно-Донецком направлении уничтожили более 90 украинских военных - РИА Новости, 08.10.2022
На Южно-Донецком направлении уничтожили более 90 украинских военных
ВС РФ отразили украинскую контратаку на Южно-Донецком направлении, уничтожив более 90 военных противника, два танка, восемь бронемашин и шесть автомобиле,... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:24
2022-10-08T15:24
2022-10-08T16:06
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ВС РФ отразили украинскую контратаку на Южно-Донецком направлении, уничтожив более 90 военных противника, два танка, восемь бронемашин и шесть автомобиле, заявили в субботу в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении отражена попытка контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады президента Украины. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей", - заявили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, в мире
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15:24 08.10.2022 (обновлено: 16:06 08.10.2022)
На Южно-Донецком направлении уничтожили более 90 украинских военных
Минобороны: на Южно-Донецком направлении уничтожили более 90 украинских военных