https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822473874.html
Российская авиация в ДНР уничтожила более ста украинских военных
Российская авиация в ДНР уничтожила более ста украинских военных - РИА Новости, 08.10.2022
Российская авиация в ДНР уничтожила более ста украинских военных
Российская авиация в ДНР за сутки уничтожила более 100 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:21
2022-10-08T15:21
2022-10-08T16:09
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
безопасность
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российская авиация в ДНР за сутки уничтожила более 100 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 17-й танковой и 92-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Новое и Ямполовка Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, отметили в ведомстве, при очередной безуспешной попытке форсирования реки Жеребец силами двух украинских усиленных рот российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов.
https://ria.ru/20221008/mig-29-1822475087.html
россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Войска воздушно-космической обороны, Безопасность
15:21 08.10.2022 (обновлено: 16:09 08.10.2022)
Российская авиация в ДНР уничтожила более ста украинских военных
Минобороны: российская авиация в ДНР уничтожила более ста украинских военных