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Российская авиация в ДНР уничтожила более ста украинских военных - РИА Новости, 08.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822473874.html
Российская авиация в ДНР уничтожила более ста украинских военных
Российская авиация в ДНР уничтожила более ста украинских военных - РИА Новости, 08.10.2022
Российская авиация в ДНР уничтожила более ста украинских военных
Российская авиация в ДНР за сутки уничтожила более 100 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:21
2022-10-08T16:09
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
безопасность
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российская авиация в ДНР за сутки уничтожила более 100 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 17-й танковой и 92-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Новое и Ямполовка Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, отметили в ведомстве, при очередной безуспешной попытке форсирования реки Жеребец силами двух украинских усиленных рот российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов.
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россия, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Войска воздушно-космической обороны, Безопасность
15:21 08.10.2022 (обновлено: 16:09 08.10.2022)
 
Российская авиация в ДНР уничтожила более ста украинских военных

Минобороны: российская авиация в ДНР уничтожила более ста украинских военных

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкАэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российская авиация в ДНР за сутки уничтожила более 100 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 17-й танковой и 92-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Новое и Ямполовка Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, отметили в ведомстве, при очередной безуспешной попытке форсирования реки Жеребец силами двух украинских усиленных рот российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов.
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 15:25Специальная военная операция на Украине
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВойска воздушно-космической обороныБезопасность
 
 
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