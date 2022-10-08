https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822473874.html

Российская авиация в ДНР уничтожила более ста украинских военных

Российская авиация в ДНР уничтожила более ста украинских военных - РИА Новости, 08.10.2022

Российская авиация в ДНР уничтожила более ста украинских военных

Российская авиация в ДНР за сутки уничтожила более 100 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:21

2022-10-08T15:21

2022-10-08T16:09

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

войска воздушно-космической обороны

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803653968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d27684ad7979064df8a3079ccddb4f5c.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российская авиация в ДНР за сутки уничтожила более 100 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 17-й танковой и 92-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Новое и Ямполовка Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, отметили в ведомстве, при очередной безуспешной попытке форсирования реки Жеребец силами двух украинских усиленных рот российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов.

https://ria.ru/20221008/mig-29-1822475087.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, безопасность